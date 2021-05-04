Kamboçya’da “Çam Müslümanları” olarak adlandırılan 400 binden fazla Müslüman yaşıyor. Ülkede 1975 yılında iktidarı ele geçiren Kızıl Kmerlerin dört yıllık yönetimi sırasında halkın diğer kesimleriyle zulme uğrayan Çam Müslümanlarının günümüzde dinlerini ve geleneklerini hürce yaşadığı ifade ediliyor.
Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 2015 yılında ülkenin başşehri Phnom Penh’de ülkenin en büyük camisinin açılışını yaptı. El-Serkal Ulu Camii’nin açılışında konuşan Başbakan Hun, cami açılışının resmî inancı Budizm olan Kamboçya’daki dinî hoşgörünün bir göstergesi olduğunu söyledi. “Kamboçya’da farklı inanç ve dinlere mensup insanlar barış ve uyum içinde yaşıyor. Ülkemizde hiçbir zaman dini çatışma yaşanmadı” diyen Başbakan Hun, ülkesinde Müslümanlara eşit davranıldığını ifade etti.