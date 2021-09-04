Olaylara tepkisiz kalmak: “Genovese Sendromu” - 2

Hayret verici. Çevresinde ne kadar elim olaylara şahit olursa olsun, bunlara tepki gösteremeyen insanları görmek gerçekten hayret verici. 38 yaşındaki kadının ölümünü camların ardından seyreden 38 kişi gibi...

Maalesef günümüzde de etrafında dönen haksız olaylara sessiz kalan insanları görmek bizi şaşırtıyor ve bir o kadar da yaralıyor. Bediüzzaman, ‘Haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir’ der. Belki de bunun için önce hakkı hak tanımak, haksızı haksız görmek önem arz ediyor.

Haksıza hak veren için öyle bir zaman gelir ki, bu sefer haksızlık kendisine yapılır ve yine sessiz kalmak mecburiyetinde kalır. Çünkü geç kalmıştır, haksızlığı ilk gördüğü anda tepki vermemiştir ve o haksızlık büyümüş, kendisine de zarar vermeye başlamıştır. İşte bu yüzden ilk adım önemli, yani hakkı hak, batılı batıl bilmek...

Ancak ilk adımı atmak da yetmiyor. Karşısındaki kişiyi haksız gören birinin, ne gerekçeyle olursa olsun, tepki göstermemesi kabul edilemezdir. Haksız görülen kişiye gereken tepkiyi göstermek, önemli bir insanî vazife olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi, tepki göstermek ister, fakat kendisinde o gücü, o cesareti bulamaz. Böyleleri için çözüm yolları vardır ve bu kişiler kolayca tepki gösterebilecektirler. Ancak kimi de tepkisizliğine kılıf uydurur, sorumluluktan kaçmak için türlü bahanelerin arkasına yapışır.

Genovese olayında sessiz kalan insanların bazıları belki de ‘Bunca insan var, bana mı kaldı haksızlığa tepki göstermek’ diyerek umursamaz bir tavır takınmışlardır. Bediüzzaman, “Neme lâzım, başkası düşünsün’ istibdadın yadigârıdır” der. Yani her türlü baskıyı, keyfiliği, zorbalığı hatırlatan ve yapılan zulümlerin devam etmesine sebep olan umursamazlıktır, nemelâzımcılıktır.

Belki de bu kişiler suçu işleyen suçlu kadar suça ortaktır. Çünkü gördükleri suça imkân tanıyıp gelecek suçlara kapı aralamaktadırlar. Yine Bediüzzaman “Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, sonra da zayiat vuku bulsa, kabahat kimdedir?” der. Kapıyı açık bırakan, hırsız kadar suçludur.

Evet, tepkisizlik boşluktur, hiçliktir. İnsan sadece yalnızken hiçbir şey yapar. ‘Hiçbir şey yapmak’ fiili bile bir anlatım bozukluğudur, hiçlik yapılmaz. Tepkisizlik, tembelliktir. Başkasının tembelliği ise bizim tembelliğimize sebep olamaz. Çünkü olumsuz olan örnek değildir. Her koyun kendi bacağından asılır denir. Başkasının kusuru bizim kusurumuza ayna olmamalıdır ve olamaz.