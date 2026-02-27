"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 57

İyi ki ahiret var

Mustafa Gönüllü
27 Şubat 2026, Cuma
Geçtiğimiz ay rahmetli babaannemin vefat yıl dönümünü geride bıraktık.

Adı Fatime idi ve küçük kızımın adını o vesileyle Fatma koymuştuk. Babaannem bende çok derin bir özlem hissi uyandırır her zaman. Vefatında 14 yaşımda olsam da beraber geçirdiğimiz o 14 sene benim için çokça kıymetliydi.

Babaannem, vefatından son birkaç seneye kadar hep bizim evde kalmıştır. Onunla beraber büyümüşüz, onunla beraber yaşamışız ablam ve ben. Onu tanımak benim hayatımı şekillendiren en önemli meseledir.

Kur’ân okumayı onunla öğrenmişimdir başta. Beni karşısına oturtur, ben okurum o dinlerdi. 

Bana kızdığını hatırlamıyorum. Belki kızdıracak hareketler yapmışsam da sertçe çıkıştığı hiç olmamıştır. Benim için bir şefkat sembolüdür. Çocukken ona sarılıp çok uyuduğumu hatırlıyorum. Annem ya da babam bana kızınca babaanneme sığındığım çok olmuştur. 

50’li yaşlarda geçirdiği bel fıtığı ameliyatı sonrası değnekle yürüdüğü için annemin de büyük emeği vardı onun hizmetinde. Biz küçükken, annem ev işleriyle meşgulken bizle babaannem ilgilenirmiş. Bu, annemin işini rahatlatırmış. Böyle olunca, bir evde hem anne, hem baba ve hem de babaanne tedrisatından geçmek nasip oldu bizlere, hamd olsun.

Eyüp Sultan’daki kabrini Eyüp’e uğradığımız her zaman ziyaret ederiz. Önce Üstad’ı görmüş Nur talebeleri ağabeyleri, oradan Kutlular Ağabeyi, oradan da babaannemi ziyaret ederiz her zaman. Ama bu sefer gittiğimde, eşim ve kızım da yanımdaydı. Ah babaannem... Evliliğimi görseydi ne mutlu olurdu. Hele ki bir kızım olduğunu görse, onu ne çok severdi. Bunu her hatırladığımda duygulanır, ağlamaklı olurum. 

İşte, geçen gün kızımı onun kabri başında görmek beni çokça hüzne boğdu. Yaa, işte hayat böyledir. Bir Fatime doğar, bir Fatime ölür. Ama bu vaziyet, “İyi ki ahiret var!” dedirir. Babaannemi görmek için ahirete müştak hissederim daima kendimi. Ona dualar eder, sizlerden de dualar beklerim.

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

    Uysal: Statüyü millete sorun

    Samsunspor, Shkendija’yı eleyerek son 16’ya yükseldi

    Gözler Cenevre'de

    Hangi il ve ilçelerde eğitime kar arası verildi?

    Amasya'da otomobil nehre düştü: 2 kişi yaralandı

    Traktörünü Filistin’e bağışladı

    Viyana’da iftar programı

    Ezher’de yeni fakülte

    ABD’de Ramazan heyecanı

    “Mukaddes Emanetler” Sivas’ta

    Hollanda hava yolu şirketi, 1 Mart’tan itibaren İsrail’e uçuşlarını durduruyor

    Uluslararası STK'lardan BM'ye Doğu Türkistan çağrısı: Çin zulmü durdurulsun

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da

    Yerin altı da üstü de ihalelik!

    Vatandaş karta yüklendi

    Etiket var, et yok

    Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek

    Mazot zamları sofradaki yangını alevlendirir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Uysal: Statüyü millete sorun
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.