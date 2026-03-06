"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Çukur yoldan yürümemek

Mustafa Gönüllü
06 Mart 2026, Cuma
Şeytanın hilelerinden, insanı tuzağa düşürme yöntemlerinden biri de kişiyi direkt yanlışın, günahın, zararın içine atmak değil; o yola sokmak, sürüklemektir. Bu yöntem, çok kullanılır ve maalesef ki birçok yanlış, günaha sürüklenerek yapılır.

Suç da öyledir ya. İşlenen bir suça kişi bir anda karar vermez çoğu zaman. Ya da kendisiyle ilgili yanlış bir kararı bir anda uygulamaya geçirmez. Çevrenin, kötü arkadaşların, sosyal medyanın yönlendirmeleriyle birlikte o yolda ilerlenir.

O halde asıl maslahat, fark edildiği anda yanlışı terk etmektir. Olması gereken budur ki, iş işten geçmesin. 

Mesela gıybet; Risale-i Nur’da geçen tabirle aşağıların silahı… 1 Gıybete girerken kişi belki de başta farkında bile olmaz. Ve hatta başta gıybet edilen kişi hakkında güzel şeyler söylenerek söze girilir. Sonra yavaş yavaş kötü hasletlere konu çekilir. Kişinin şahsına yönelik sözcükler dilden çıkar. Dil, bir zehir olur bir anda. 

“Zinaya yaklaşmayın, çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.”2 ayet-i kerimesi de bize bu dersi verir. Zinaya götürecek yollarda yürümemektir emir burada. Ateşin etrafında dolaştırmamak, oradan uzaklaştırmaktır maksat. Bir hadiste, “... Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister…” buyurulmuştur.3 O zaman ayetin bu emrini dinleyen bir mü’min gözünü, kulağını, dilini, elini ve ayaklarını zinadan uzaklaştırmalıdır önce.  

Nasıl ki, zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir, hiç acınmaya müstahak olmaz.4 O halde zararın çevresinde gönül rahatlığıyla dolaşan da merhamete layık olmaz. Çünkü o da emre uymuyor, günaha yaklaşıyor. 

Hz. Yusuf (as) gibi bir peygamber, “Doğrusu, ben nefsimi temize çıkarmam; nefis dâimâ kötülüğe sevk eder”5 buyuruyorsa, bizim nefsimizin vay haline… Hele bir de, ‘Nasıl olsa Allah affeder’ deyip de günahta devam etmek noktasında Kur’an bizi şu ayetiyle uyarıyor: “O çok hilekâr şeytan da, sizi Allah'ın rahmeti ve affına güvendirerek kandırmasın!”6 Allah affeder elbet, ancak samimî olanı affeder. Samimî olmak, ihlasla tevbe etmektir, günahın farkında olduğu anda ondan uzaklaşmaktır. Allah’ın yasakladığı fiili anladığı anda onu terk etmek ve bir daha yapmamak niyetiyle ona yaklaşmamaktır. 

Şeytan, nefse yem atar ve onu kendine çeker. Yine bir ayet-i kerîmede, “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder”7 buyurulmuştur. O halde önlem almalı, önceki hatalarımızdan ders alıp aynı yanlışları tekrar yapmamalı, aynı çukurlu yoldan yeniden yürümemeliyiz. Aksine biz nefsi gemlemeli, onu hayırlı işlere yönlendirmeli; iyi arkadaşlarla, muhabbetli ortamlarla irtibatlandırmalıyız. Böylelikle hayırlar çoğalır, şerler def olur biiznillah.

Üstad Bediüzzaman müfritane irtibatı risalelerde bunun için önemsemiştir belki de.8 Kişiyi yalnız bırakmamak, şahs-ı manevî denen ortak havuzda yıkanmak, günahlardan arınmak ve şeytanın adımlarına uymamak için…

Dipnotlar: 

1- Yirmi İkinci Mektup, Hatime

2- İsrâ Suresi 32. Ayet

3- Buhârî, İsti'zân 12, Kader 9; Müslim, Kader 20-21

4- On Üçüncü Söz

5- Yusuf Suresi, 53. Ayet  

6- Fâtır Suresi, 5. Ayet 

7- Nur Suresi, 21. Ayet 

8- Kastamonu Lahikası

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderecek

    Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

    Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı

    İspanya, GKRY'ye destek fırkateyn gönderiyor

    İran'a onlarca yeni saldırı, Lübnan'ın güneyine genişleyen kara işgali

    Daha uzun rota olan Ümit Burnu'nda trafik artıyor

    "Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak"

    Avrupa gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için talimat verecek

    Pezeşkiyan İspanya'ya teşekkür etti

    İran'a karşı ABD ve İsrail'e askeri destek vermeyecek

    Küba'da termoelektrik santralinde arıza: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

    Tahran’da hava savunma sistemleri faaliyete geçti

    Erakçi: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi, acı bir şekilde pişman olacaktır

    İngiltere , Kıbrıs’taki üssü vuran dronun İran’dan kalkmadığını teyit etti

    Kuveyt, gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı

    ABD'li eski askeri gözaltına alırken kolunu kırdılar: ''Lütfen ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor!''

    Irak-Süleymaniye'de şiddetli patlamaların duyulduğu bildirildi

    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! - 170 “Cennet kuşu” kasten vuruldu

    Irak karanlıkta kaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.