"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Diyarbakır günleri - Güneydoğu izlenimleri (5)

Mustafa Gönüllü
05 Haziran 2026, Cuma
Urfa’dan Diyarbakır’a vardığımızda, buranın da bizleri tarihin başka noktalarına götüreceğini düşündüm.

Bilhassa Üstad Bediüzzaman’ın Diyarbakır’da kaldığı menzillere gitmenin heyecanı vardı üzerimde. Ve Diyarbakır Ulu Camii gibi Beşinci Harem-i Şerif kabul edilen kıymetli camii ziyaretinin…

Üniversite yıllarımda Urfa’dan Diyarbakır’a birkaç ayda bir gider ve ablamda kalırdım. Hele yeğenim Asım doğduktan sonra ziyaretlerim sıklaşmıştı. Her gittiğimde Asım’la birlikte onun oyuncaklarıyla oynar, onunla güzel vakitler geçirirdik. İşte o yıllardan aşinayım Diyarbakır’a. Neredeyse 10 sene önceden itibaren… Bu seferki ziyaretimde de yine ablamlarla kaldık. Kızım Fatma ve yeğenim Zeynep de yaşları birbirine yakın olunca güzel vakit geçirdiler, elbette ağabeyleri Asım’la birlikte.

Her kaldığım şehirde en az bir Risale-i Nur dersine katılmayı kendime bir borç bilirim. O iki saatlik Risale dersini, orada kaldığım vakitlerin zekâtı gibi addederim. İşte biz de Diyarbakır’ın Nur dershanesindeki bir akşam dersine katıldık. O derste, Emirdağ Lâhikası’nın sonundaki “Umum Nur Talebelerine Üstad Bediüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir”1 başlığıyla başlayan mektup okundu. 


Zinciriye Medresesi

O derste dikkatimi çeken, Celaleddin-i Harzemşah’ın muvaffakıyet noktasında vazife-yi İlâhiye’ye karışmaması ve yalnızca vazifesi olan cihadı en güzel şekilde yapması örneğiydi. ‘Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk’ın vazifesidir’ deyip ihlâs ile hareket etmek düsturu bu örnekle Nur talebelerine ders verilmişti. 

Diyarbakır’ı bu ziyaretimde Ulu Camii’yi iki defa ziyaret etme, orada namaz kılma fırsatı buldum. İçerisinde huzur bulduğum camilerden biridir Ulu Camii. Belki de en sevdiğim cami olabilir. Mimarisinde kullanılan siyah bazalt taşı, içeriye kattığı serinlikle beraber camiye bir ağırbaşlılık, bir ciddiyet veriyor. Enlemesine geniş yapılmış camilerden biri olan Ulu Camii’nde ilk saf genişçe tutarak cemaatin ilk safın faziletinden daha çok faydalanması amaçlanmış.

Diyarbakır Ulu Camii, MS 639 yılında kiliseden camiye çevrilen bir yapı olup ilk inşa tarihi kesin olarak bilinmemekte. Aynı zamanda dört dine ibadetgâh olmuş bir mabetmiş burası.1 Anadolu’nun ilk Camii olup, Diyarbakır’ın fethinden bugüne kadar hiçbir zaman düşman işgaline uğramamıştır. Ulu Cami Beş Harem-i Şerif’den birisi olarak bilinir. Bunlar: 1. Mescid-i Haram (Kâbe), 2. Mescid-i Nebi, 3. Mescid-i Aksa, 4. Şam Emevî Camii ve 5. Diyarbakır Ulu Camii.

Üstad Bediüzzaman’ın bu camide vaazler vermiş, namazlar kılmış olduğunu düşününce bu caminin bizce anlamı, önemi artıyor elbette. Üstad, bu caminin yanındaki Zinciriye Medresesi’nde 15 gün kalmış, 1910’lu yıllarda. Ve burada şark ulemasının sorularını cevaplandırmış. Namazı da bitişiğindeki Ulu Cami’de kılmış. Nur talebelerinden Mehmet Kayalar Ağabey bu camide cemaate Risale-i Nur dersleri okumuş ve Nur hizmetinin önemli mekânlarından biri olmuş Ulu Cami.2

(Devam edecek)

Dipnotlar: 

1- https://www.feyzinur.com/bediuzzaman-diyarbakirda/ 

2- https://www.yeniasya.com.tr/nurseza-parlakoglu/diyarbakir-ulu-camii-besinci-harem-i-serif-olarak-kabul-edilen-mabed_620515 

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pew Research anketi: ABD, Kanada, Avrupa'da İsrail'e karşı "olumsuz" görüşler daha yaygın

    Zelenskiy'den Putin'e açık mektup

    Baskın seçim olur mu?

    Finlandiya: AB'nin üye sayısı 40'a ulaşmalı - Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor

    "Süresiz nafaka" düzenlemesi AYM tarafından iptal edildi

    Sadettin Saran ve kardeşi hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı

    Gazze’de krizi büyüyor - Su yok, hastalık çok

    Geleceğin inşası için: Yeteneğin keşfi

    Çiftçiyi perişan ettiler

    Yolsuzlukta zaman aşımı bitsin!

    Gannuşi’ye zulüm

    Zararı çeken çiftçi

    “Demokrasiye yapılmış darbe”

    Trump'la yaşadıkları anlaşmazlıklar "taktiksel"miş: ''Trump, İsrail'in en büyük dostu''

    En çok taze meyve-sebze ve ekmeği israf ettik!

    "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun"

    İran "Trump'a suikast planı" iddiasını reddetti

    İspanya'da aşırı sıcaklar sebebiyle 101 kişi öldü

    YSK, CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesini açıkladı: “YSK’nın görevi yoktur”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Pew Research anketi: ABD, Kanada, Avrupa'da İsrail'e karşı "olumsuz" görüşler daha yaygın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.