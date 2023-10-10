2024’ün ikinci yarısında gelecek

Skoda, ikinci nesil Kodiaq modelinin örtüsünü dünya prömiyeriyle kaldırdı.

2024’ün ikinci yarısı itibariyle Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanan Kodiaq, Türkiye’de D SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerden biri olarak 2017’den bu yana ülkemizde 13 bin 520 adetlik satış elde etti. Kodiaq’ın motor seçenekleri arasında benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanı sıra mild hibrit ve plug-in hibrit teknolojilerine sahip güç üniteleri de yer alacak. Yeni Kodiaq’ta, giriş seviyesi 150 HP’lik 1.5 TSI ünite, mild-hibrit teknolojisiyle geliyor. Bununla birlikte 204 HP ile 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli ve 150 HP ile 193 HP’lik 2.0 TDI dizel motorlar, ürün gamını tamamlıyor. Tüm motorlarda DSG çift kavramalı otomatik şanzıman yer alırken, ürün gamının en üstündeki motorlarda dört çeker sürüş standart olarak sunuluyor.