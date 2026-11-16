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16 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İç pazarda yüzde 15’lik daralmaya rağmen ihracat liderliğini korudu

16 Kasım 2026, Pazartesi 12:32
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-ekim dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı; toplam üretim yüzde 6, iç pazar ise yüzde 15 gerilerken otomotiv endüstrisi 35,2 milyar dolarlık dış satımla ihracat liderliğini sürdürdü.

Yılın ilk 10 ayında otomobil üretimi yüzde 17 düşüşle 592 bin 163 adede inerken ticari araç üretimi yüzde 12 artış gösterdi; 916 bin 149 adede gerileyen iç pazarda yerli otomobil payı yüzde 35, hafif ticari araçta yerli payı ise yüzde 24 olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM ÜRETİM YÜZDE 6 GERİLEDİ, TİCARİ ARAÇ GRUBU YÜZDE 12 BÜYÜDÜ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre 2026 yılının ocak-ekim döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalarak 1 milyon 92 bin 519 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi yüzde 17 düşüşle 592 bin 163 adede gerilerken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 109 bin 736 adedi buldu. Buna karşın ticari araç grubunda üretim yüzde 12, hafif ticari araçta yüzde 13 ve ağır ticari araçta yüzde 5 artış kaydetti. Sanayinin genel kapasite kullanım oranı yüzde 61 seviyesinde ölçülürken; bu oran hafif araçlarda yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 60, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 28 oldu.

ADET BAZINDA DÜŞÜŞE RAĞMEN İHRACAT GELİRİ 35,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yılın ilk 10 aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 gerileyerek 779 bin 557 adede indi. Otomobil ihracatı adet bazında yüzde 25 düşerken, ticari araç ihracatı yüzde 11, traktör ihracatı ise yüzde 11 artışla 10 bin 322 adede yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı yüzde 17’lik payla sektörel sıralamadaki birinciliğini korurken, dolar bazında yüzde 3 artışla 35,2 milyar dolara ulaştı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre aynı dönemde otomobil ihracat geliri yüzde 6 düşüşle 8,9 milyar dolar olurken, ana sanayi ihracatı yüzde 3,1 ve tedarik sanayi ihracatı yüzde 2,8 arttı.

İÇ PAZARDA YÜZDE 15 DARALMA: OTOMOBİL SATIŞLARI 692 BİN 916 ADET

İç pazardaki yavaşlama 2026’nın ilk 10 ayında da devam etti. Toplam otomotiv pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 küçülerek 916 bin 149 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı yüzde 17 oranında gerileyerek 692 bin 916 adede düşerken; toplam ticari araç pazarı yüzde 9, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 7 oranında daraldı.

YERLİ ARAÇ PAYI OTOMOBİLDE YÜZDE 35, HAFİF TİCARİDE YÜZDE 24 OLDU

Ocak-ekim dönemine ait satış verilerinde yerli üretim araçların pazardaki payı da netleşti. 2026 yılının ilk 10 aylık diliminde Türkiye’de satılan otomobillerde yerli araç payı yüzde 35 seviyesinde gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı ise yüzde 24 olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi

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