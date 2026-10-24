İkinci el elektrikli araç satışları yılın zirvesinde

SmartIQ’nun Eylül 2026 verilerine göre, ikinci el elektrikli araç satışları ağustosa kıyasla %13 artarak 9.556 adede ulaştı ve 2026 yılının ilk dokuz ayındaki en yüksek seviyesini kaydetti.

Yükselen akaryakıt maliyetleri ve uygun şarj imkânları tüketicileri ikinci el elektrikli modellere yönlendirirken, uzmanlar hızlı satış ve güven için batarya sağlık raporu ile şeffaf bilgilendirmenin önemini vurguluyor.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

SmartIQ’nun Eylül 2026 raporuna göre, rapor kapsamındaki ikinci el elektrikli araç satışları ağustostaki 8.439 adetten eylülde 9.556 adede yükseldi. Aylık yaklaşık yüzde 13 artışa işaret eden bu sonuç, yılın ilk dokuz ayındaki en yüksek seviyeyi oluşturdu. Karakaş, elektrikli araçların ikinci elde daha fazla el değiştirmesinin, tüketicinin yeniden satabilme konusundaki çekincelerini azaltabileceğini ifade etti. Elektrikli otomobillerin ikinci el piyasasında artan bu hareketlilik, hem alıcılar hem de satıcılar açısından pazarın olgunlaşmaya başladığını gösteriyor.

YAKIT GİDERLERİ ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ KARARINI ÖNE ÇEKİYOR

Akaryakıt maliyetlerinin, mevcut aracı kullanmaya devam etmekle araç değiştirmek arasındaki hesabı doğrudan etkilediğini belirten Karakaş, “Her gün bireysel aracıyla işe gidip gelen, şehir içinde yoğun araç kullanan bir tüketici için yakıt gideri ciddi bir aylık bütçe kalemi. Bu giderin yükselmesi, araç değiştirmeyi erteleyen bazı kullanıcıları ikinci el elektrikli modellere yöneltebilir. Özellikle evinde veya işyerinde uygun maliyetle şarj edebilenler için bu seçenek daha güçlü hale geliyor. Sıfır elektrikli araç için yeterli bütçesi bulunmayan tüketici de ikinci elde kendi ihtiyacına uygun bir alternatif bulabiliyor.” dedi.

SATIŞ SÜRESİNDE DOĞRU FİYAT VE BATARYA RAPORU BELİRLEYİCİ

Talepteki artışın satış sürelerine etkisinin araçtan araca değişeceğini vurgulayan Karakaş, “Günlük ihtiyacı karşılayan menzil sunan, servis desteği güçlü ve batarya durumu açıkça belgelenmiş modellerin daha kolay alıcı bulmasını bekliyoruz. Kalan garanti süresinin ve kapsamının net olması da karar vermeyi kolaylaştırır. Satıcı fiyatını güncel sıfır araç kampanyalarını ve benzer ikinci el ilanlarını dikkate alarak belirlerse satış süresini kısaltabiliyor. Ancak piyasanın üzerinde fiyatlanan veya teknik durumu konusunda belirsizlik bulunan bir elektrikli araç, hızlı satış için yeterli olmuyor. Bekleme süreleri buralardan kaynaklanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ ELDE GÜVENİ ŞEFFAF BİLGİ VE BÜTÜNCÜL MALİYET HESABI GÜÇLENDİRECEK

Elektrikli araçların ikinci elinde batarya konusunda doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çeken Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alıcı, bataryanın mevcut durumunu ve satın aldıktan sonra hangi koşullarda kullanabileceğini bilmek istiyor. Test yöntemi ve tarihi belli bir batarya sağlık raporu, bakım ve hasar kayıtlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Ekranda görülen menzil değeri tek başına yeterli bilgi vermez. Kalan batarya garantisinin yeni sahibine hangi şartlarda geçtiği de açıklığa kavuşturulmalı. Bu bilgiler alıcıyla paylaşıldıkça belirsizlik azalacak, ikinci elde elektrikliye güven artacak. Aracın teknik durumunun belgelenmesi, satıcının da talep ettiği fiyatı daha somut biçimde açıklamasını sağlayacak.”