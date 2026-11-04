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4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Otomobilde düşüş sürüyor

04 Kasım 2026, Çarşamba
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 15,33 azalarak 883 bin 799 oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) ocak-ekim verilerine göre, otomobil satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,85 azalarak 692 bin 916'ya, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,28 düşüşle 190 bin 883'e geriledi.

Pazarın yüzde 84,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 390 bin 290 satışla yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller ise 194 bin 132 satışla yüzde 28 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 66,6 pay ve 461 bin 200 satışla SUV modeller oldu. Onu yüzde 19,6 pay ve 135 bin 981 satışla sedan, yüzde 13,2 pay ve 91 bin 234 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde yüzde 30,84 daralırken, satış adetleri otomobilde yüzde 28,40, hafif ticari araçlarda yüzde 39,52 azaldı. Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar 80 bin 334'e, otomobil pazarında 64 bin 939'a ve hafif ticari araçlarda 15 bin 395'e geriledi.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 19,6 oldu

Ocak-ekim döneminde benzinli otomobiller 281 bin 753 satışla pazarın yüzde 40,7'sini oluşturdu. Benzinli otomobilleri 229 bin 247 adet ve yüzde 33,1 payla hibrit otomobiller, 135 bin 979 adet ve yüzde 19,6 payla elektrikli otomobiller, 35 bin 268 adet ve yüzde 5,1 payla dizel otomobiller, 10 bin 669 adet ve yüzde 1,5 payla otogazlı otomobiller izledi.

Elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 6 artarak pazarın yüzde 17,3'ünü, 160 kilovat üstündekilerin satışları ise yüzde 54,2 azalarak pazarın yüzde 2,3'ünü oluşturdu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 33,2 azalarak pazarın yüzde 26,7'sini oluştururken, 1400-1600 cc aralığındakiler ise yüzde 21 azalarak yüzde 19,7 paya geriledi. 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 3,6 artarak yüzde 0,7 pay aldı, 2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 17,7 düşerek pazarın yüzde 0,2'sine karşılık geldi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 674 bin 338 adetle satışların yüzde 97,3'ünü, manuel şanzımanlılar ise 18 bin 578 adetle yüzde 2,7'sini oluşturdu.

Hafif ticari pazarında van gövde tipindeki araçlar yüzde 76,1 pay ve 145 bin 169 satışla ilk sırada yer alırken, kamyonetler yüzde 9,6 pay ve 18 bin 347 satışla ikinci sırada konumlandı.

AA

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