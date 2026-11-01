Jeep Avenger 300 bin sipariş barajını aştı

Jeep’in B-SUV segmentindeki temsilcisi Avenger, pazara sunulduğu 2023 yılından bu yana dünya genelinde 300 bin sipariş barajını aşarak markanın Avrupa’daki en başarılı modellerinden biri olma konumunu perçinledi.

İtalya'da en çok satan SUV ve tüm motor seçeneklerinde en çok tercih edilen ikinci otomobil olan Jeep Avenger; benzinli, e-Hybrid, tamamen elektrikli ve 4xe seçenekleriyle küreselde 70'ten fazla pazarda başarısını sürdürüyor.

AVRUPA'DA 300 BİN SİPARİŞ BARAJINI GEÇTİ

Macera, özgürlük ve üstün arazi yetenekleriyle özdeşleşen Jeep®, Avrupa pazarındaki büyümesini Avenger modeliyle sürdürüyor. 2023 yılında pazara sunulan Jeep Avenger, dünya genelinde 300 bin siparişe ulaşarak markanın Avrupa’daki en başarılı modellerinden biri olma konumunu güçlendirdi. 70’ten fazla pazarda satışa sunulan model, Avrupa’nın önde gelen otomotiv pazarlarında B-SUV segmentindeki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. İtalya’da en çok satan SUV modeli olmayı başaran Avenger, ülkede tüm segmentler ve motor seçenekleri değerlendirildiğinde en çok tercih edilen ikinci otomobil konumuna yükseldi. 300 bin siparişlik bu başarı, Jeep Renegade’in Avrupa’da tüm yaşam döngüsü boyunca ulaştığı 610 bin adetlik satış düzeyine giden yolda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

GENÇ SÜRÜCÜLERİN GÖZDESİ OLDU

Avrupa’da tasarlanıp üretilen ve Avrupalı kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilen Jeep Avenger, 4 metreyi aşan kompakt boyutlarına rağmen markanın özgürlük, macera, özgünlük ve tutku değerlerini yansıtan karakteriyle öne çıkıyor. Avenger’ın geleneksel Jeep® kullanıcılarının ötesine ulaşması da başarısında önemli rol oynuyor. Özellikle kadın kullanıcıların ve 40 yaş altındaki sürücülerin gösterdiği ilgi, modelin markaya yeni müşteri grupları kazandırdığını ortaya koyuyor. Mayıs ayında yenilenen model; modernize edilen tasarım detayları, geliştirilen iç mekân malzemeleri, doğadan ilham alan Bamboo ve Forest gövde renkleri ile yeni teknolojileriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

SATIŞLARIN YÜZDE 60'I ELEKTRİKLİ VE HİBRİT VERSİYONLAR

Jeep Avenger’ın ticari başarısında farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren güç aktarma seçenekleri önemli rol oynuyor. Modelin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 60’ını elektrikli ve hibrit versiyonlar oluşturuyor. Tamamen elektrikli Jeep Avenger, 400 kilometreye kadar menzili ve sıfır egzoz emisyonlu sürüşüyle öne çıkarken, e-Hybrid versiyonu elektrik destekli mobiliteye geçiş yapmak isteyen kullanıcılara alternatif sunuyor. Dört tekerlekten çekişli Avenger 4xe ise 145 HP sistem gücü üreten elektrik destekli yapısıyla arka tekerleklere 1.900 Nm’ye kadar tork aktarabiliyor. Avenger 4xe, çakıllı zeminlerde yüzde 40 eğimi aşabilirken, ön aksın çekiş sağlayamadığı koşullarda dahi yüzde 20 eğimli zeminlerde ilerleyebiliyor.

SEVİYE 2 OTONOM SÜRÜŞ DESTEĞİ

Jeep Avenger, yenilenen versiyonunda teknolojik donanımlarını da geliştiriyor. Gövdeyi çevreleyen 360 derece koruyucu kaplamalar ve Selec-Terrain® sistemi aracın arazi karakterini desteklerken; yeni LED Matrix farlar gece sürüşlerinde görüş kalitesini artırıyor. Yeni ön kamera sistemi araç çevresini dijital olarak işleyerek dokunmatik ekranda 360 derecelik kuş bakışı görüntü sağlıyor. Seviye 2 gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenlik ve sürüş konforunu destekleyen model, Avrupa’da Longitude, Altitude, Summit ve markanın 85’inci yılına özel versiyonlar dâhil olmak üzere zengin donanım seviyeleriyle müşterilere sunuluyor.