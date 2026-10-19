TOFAŞ'tan 7,5 milyonuncu araç

1971 yılında seri üretime başlayan Tofaş, Murat 124 ile açılan üretim yolculuğunda 7,5 milyon araçlık seviyeye ulaştı. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, K0 ve K9 projelerinin Bursa Fabrikası’nın Stellantis bünyesindeki rolünü güçlendireceğini açıkladı.

1971 yılında seri üretime başlayan Tofaş, Murat 124 ile başlattığı sanayi serüvenini Fiat Ulysse ile 7,5 milyon adede taşırken, Stellantis bünyesindeki K0 ve K9 projeleri ile Kuzey Amerika ihracat hedeflerine odaklandı.

MURAT 124’TEN FIAT ULYSSE’YE UZANAN ÜRETİM YOLCULUĞU

Türkiye otomotiv sektörünün en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş, üretimde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bursa Fabrikası’nda üretim bandından indirilen 7,5 milyonuncu araç Fiat Ulysse oldu. 1968 yılında temelleri atılan ve 1971 yılında seri üretime başlayan Tofaş, yarım asrı aşan tarihinde Türkiye otomotiv sanayisinin gelişiminde öncü roller üstlendi. İlk yıllarında 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve yaklaşık 600 çalışanla faaliyet gösteren şirket, gerçekleştirdiği yatırımlarla bugün yılda 500 bin adetlik üretim kapasitesine ve küresel bir ihracat ağına ulaştı. Tofaş’ın 1 milyonuncu aracı Fiat Tempra, 2 milyonuncu aracı Fiat Palio Go, 3 ve 4 milyonuncu araçları Fiat Fiorino, 5 milyonuncu aracı Fiat Egea Hatchback, 6 milyonuncu aracı Fiat Egea Sedan ve 7 milyonuncu aracı Fiat Egea Cross Wagon olmuştu.

CENGİZ EROLDU: "7,5 MİLYON ARAÇLIK YOLCULUĞUN ARARKASINDA ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR"

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, 7,5 milyonuncu araca ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu rakam bizim için yalnızca önemli bir üretim adedini değil; yarım asrı aşan sanayi birikimimizi, sürekli gelişen mühendislik kabiliyetimizi ve kuşaklar boyunca Tofaş’a emek veren çalışma arkadaşlarımızın ortak başarısını ifade ediyor. Murat 124’ten Fiat Ulysse’ye uzanan bu yolculukta Türkiye otomotiv sanayisinin gelişimine katkı sağlayan çok sayıda projeye imza attık. Bugün Tofaş için yeni bir büyüme dönemindeyiz. Çok markalı üretim yapımızı güçlendiriyor, yeni yatırımlarla üretim hacmimizi ve ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. 7,5 milyonuncu aracımıza uzanan bu yolculukta emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”

K0 VE K9 PROJELERİ İLE KUZEY AMERİKA İHRACATI GELİYOR

Tofaş'ın yeni dönem hedeflerine ve stratejik projelerine de değinen Eroldu, K0 ve K9 projelerinin Bursa Fabrikası'nın Stellantis dünyasındaki rolünü daha ileriye taşıyacağını vurguladı. Eroldu, K9 model ailesi için çok markalı üretim töreninin ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceğini duyururken, K0 projesi kapsamında Kuzey Amerika pazarına 2027 yılı başında yeniden ihracata başlanacağını müjdeledi. Stellantis Türkiye faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında birleşmesiyle adeta "Tofaş 2.0" döneminin başladığını ifade eden Eroldu, şirketin hem iç pazarda hem de uluslararası alanda büyümesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

STELLANTİS BÜNYESİNDE YÜKSELEN ÜRETİM GÜCÜ VE VERİMLİLİK

Tofaş, geçmişten gelen üretim tecrübesini Stellantis çatısı altında yürüttüğü yeni nesil hafif ticari araç projeleri, artan model çeşitliliği ve güçlü Ar-Ge yapısıyla yeni bir boyuta taşıyor. Bursa Fabrikası, üretim kapasitesinin yanı sıra kalite ve verimlilik göstergeleriyle de Stellantis ekosisteminin en güçlü üretim merkezleri arasında gösteriliyor. Yılda 500 bin adetlik kapasitesiyle dev bir sanayi üssü olan tesis, çok markalı üretim kabiliyeti sayesinde global otomotiv pazarının değişen dinamiklerine hızlıca uyum sağlayabiliyor. 7,5 milyonuncu aracın banttan inmesi, Tofaş'ın sadece geçmişteki başarılarını değil, Kuzey Amerika ihracat hedefleri ve yeni nesil teknolojilerle şekillenen iddialı geleceğini de simgeliyor.