Otomotivde kırmızı alarm

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2026 yılı üçüncü çeyrek sektörel değerlendirme anketi sonuçları yayımlandı.

Yayımlanan rapora göre otomotiv satış sonrası pazarında talep durgunluğunun devam ettiği görülürken; artan nakit akışı problemleri, maliyet baskısı ve tahsilat süreçlerinde yaşanan sıkıntılar sektörün birincil gündem maddesi haline geldi. Yaşanan finansal daralmanın etkisiyle şirketlerin yatırım iştahında da belirgin bir düşüş kaydedildi. Anket verilerine göre, yurt içi satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yatay bir seyir izledi. Bu süreçte dağıtıcı firmaların yaşadığı kayıplar, üreticilerin kaydettiği sınırlı artışlarla dengelenmeye çalışılsa da pazar genelindeki toplam büyüme öngörülen hedeflerin gerisinde kaldı. Haber Merkezi

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