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Kış lastiği uygulaması devreye girdi: Sürücüler nelere dikkat etmeli?

16 Kasım 2026, Pazartesi 12:37
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, 15 Kasım 2026’da başlayan kış lastiği zorunluluğuna dair hava sıcaklığının düşmesiyle yaz lastiklerinin sertleştiğini belirterek özel araç sürücülerine de kış lastiği uyarısında bulundu.

15 Kasım 2026–15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olan uygulama kapsamında yasal zorunluluk bulunmasa da hususi araçların risk altında olduğunu vurgulayan Şener, lastik seçiminde diş derinliği ve 3PMSF sembolünün kontrol edilmesini önerdi.

DÜŞÜK SICAKLIKLARDA YAZ LASTİĞİ SERTLEŞEREK YOL TUTUŞUNU KAYBEDİYOR

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, kış aylarında sürücülerin kar yağmadığı sürece yaz lastikleriyle güvenle yol alabilecekleri yönünde ciddi bir yanılgıya düştüğünü belirtti. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yaz lastiklerinin sertleştiğini ve yol yüzeyine tutunma kabiliyetini kaybettiğini ifade eden Şener; özellikle sabah erken saatlerde ve gece yolculuklarında fren mesafesinin uzadığına, özel kauçuk yapısıyla soğukta esnekliğini koruyan kış lastiklerinin ise frenleme ve viraj performansında belirleyici olduğuna dikkat çekti.

15 KASIM’DA ZORUNLULUK BAŞLADI: HUSUSİ ARAÇLAR DA RİSK ALTINDA

Türkiye’de kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım 2026 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2027 tarihine kadar sürdüğünü hatırlatan Özgür Şener, hususi otomobiller için genel bir yasal zorunluluk bulunmamasının bu araçların kış risklerinden muaf olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Şener, “Kış koşullarında yaz lastiğiyle trafiğe çıkmak, aracın kontrolünü büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle kanuni zorunluluk olmasa da özel araçların da bu tarihler arasında kış lastiği kullanması hayati önem taşır” ifadelerini kullandı.

LASTİK SEÇİMİNDE DİŞ DERİNLİĞİ VE 3PMSF İŞARETİNE DİKKAT EDİLMELİ

Kış lastiği tercihinin yalnızca dış görünüme veya sırt desenine bakılarak yapılmaması gerektiğini söyleyen Şener, önceki yıllardan kalan lastiklerin mutlaka diş derinliği ve aşınma kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Lastik üzerindeki işaretlerin önemine de değinen Şener, tek başına M+S ibaresinin standart kar performansı testini karşılamadığını, üç zirveli dağ ve kar tanesi sembolü olan 3PMSF işaretinin aranması gerektiğini ve üreticinin önerdiği ebat ile hava basıncı değerlerine uyulmasının şart olduğunu kaydetti.

KIŞ HAZIRLIĞI SADECE LASTİK DEĞİŞİMİYLE SINIRLI KALMAMALI

Güvenli bir kış sürüşü için lastik değişiminin yanı sıra hızın yol koşullarına göre düşürülmesi ve takip mesafesinin artırılması gerektiğini ifade eden Özgür Şener, araçların teknik kontrollerinin de eksiksiz yapılmasını önerdi. Akü, antifriz, silecekler, cam suyu ve aydınlatma sistemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Şener; araçta zincir, çekme halatı, reflektif yelek ve ilk yardım kiti bulundurulmasını tavsiye ederek “Kış koşullarında yola çıkan herkes için güvenliğin başladığı yer, direksiyon değil; doğru lastiktir” dedi.

Haber Merkezi

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