Toyota’dan elektrikli atağı

Toyota, elektrikli araç yarışında öne geçmek için Çin tedarik zincirini yeniden yapılandırıyor.

Toyota Motor, Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek için geleneksel Japon tedarikçi ağı olan keiretsu'nun ötesine geçerek elektrikli araçlar için yerel şirketlere yönelerek Çin'deki tedarik zincirini yeniden şekillendiriyor. Toyota 'nın rekabetçi hibrit aracı, mevcut keiretsu tedarik zincirinden yararlanarak gelir elde ediyor ve elektrikli araç karşı atağı başlatmak için zaman kazandırabilir. Nikkei Asia'ya konuşan çeşitli tedarikçiler ve piyasa gözlemcileri, Toyota'nın yerel üreticilerin hızına ve maliyet rekabetçiliğine yetişmek amacıyla Çin'deki ortak girişimleri aracılığıyla geliştirdiği elektrikli araç modelleri için yerel tedarike yöneldiğini belirtti. AA

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