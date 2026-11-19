Yağışlı havalarda azalan görüş mesafesi ve kayganlaşan yol yüzeyine karşı sürücüler uyarılırken, gerçekleştirilen anketle sürücülerin yüzde 46’sının en çok görüş kaybından zorlandığı ve yüzde 44’ünün en sık yapılan hatayı hızı yol şartlarına göre ayarlamamak olarak gördüğü ortaya konuldu.

İkinci el otomobil platformu arabam.com'un yaptığı, katılımcıların yüzde 65’inin yoğun yağışta hızını düşürüp takip mesafesini artırdığını belirttiği araştırmada ıslak zeminde ani manevralardan kaçınılması, silecek ve lastik kontrollerinin yapılması gerektiği vurgulanırken; elektrikli araç sürücüleri için de kaygan zeminde rejeneratif frenleme ve derin su birikintileri konusunda özel uyarılara yer verildi.

EN ÇOK GÖRÜŞ MESAFESİNDEN ZORLANILIYOR

Yağışlı havalarda değişen yol ve iklim koşullarına karşı sürücüleri bilgilendiren arabam.com, gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını ve güvenli sürüş önerilerini paylaştı. Ankete göre katılımcıların yüzde 46’sı yağışlı havalarda en çok görüş mesafesinin azalmasından zorlandığını belirtirken; yüzde 20’si su birikintilerini, yüzde 17’si ıslak zeminde araç kontrolünü sağlamayı ve yüzde 14’ü trafik yoğunluğunu en büyük zorluk olarak sıraladı. Görüş güvenliğini korumak için sileceklerin düzenli kontrol edilmesi, kısa farların yakılması ve cam buğusunun klima ile giderilmesi gerektiği ifade edildi.

EN SIK YAPILAN HATA HIZI YOL ŞARTLARINA GÖRE AYARLAMAMAK

Islak zeminde fren mesafesinin uzadığına dikkat çekilen araştırmada, katılımcıların yüzde 44’ü sürücülerin en sık yaptığı hatanın hızlarını yol koşullarına göre ayarlamamak olduğunu belirtti. Bu oranı yüzde 26 ile takip mesafesini korumamak, yüzde 15 ile ani fren ve manevra yapmak, yüzde 10 ile su birikintilerinden dikkatsiz geçmek ve yüzde 5 ile farları doğru kullanmamak takip etti. Yoğun yağışta görüş azaldığında sürücülerin yüzde 65’i hızını düşürüp takip mesafesini artırdığını, yüzde 14’ü güvenli bir yerde beklediğini, yüzde 12’si ise dörtlü flaşörleri yaktığını dile getirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DURUM

Hava koşulları nedeniyle tehlikeli bir durum yaşayıp yaşamadıkları sorulan katılımcıların yüzde 64’ü sorun yaşamadığını ifade ederken, yüzde 19’u görüş mesafesi, yüzde 7’si aracın kayması, yüzde 5’i ise fren mesafesini ayarlayamama nedeniyle risk yaşadığını aktardı. İçten yanmalı araçların yanı sıra elektrikli otomobil kullanıcılarına da özel uyarılarda bulunulan açıklamada; gaz pedalından ayak çekildiğinde devreye giren rejeneratif frenleme sisteminin kaygan zeminlerde sürüş dinamiklerini etkileyebileceği, batarya koruma sistemlerinin zarar görmemesi için derin su birikintilerine kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulandı.

"YOLCULUK ÖNCESİNDE ARAÇ KONTROLLERİNİZİ MUTLAKA YAPIN"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, yağışlı havalarda sürücülerin çok daha kontrollü hareket etmesi gerektiğini söyledi. Oğuzhan, “Anketimizde katılımcıların yüzde 46'sının en çok görüş mesafesinin azalmasından zorlandığını görüyoruz. Sürücülerin hızlarını yol koşullarına göre ayarlamaları, takip mesafelerini artırmaları ve ani manevralardan kaçınmaları büyük önem taşıyor. Ayrıca lastik, fren, far ve silecek kontrollerinin düzenli yapılması olası riskleri azaltmaya yardımcı oluyor. Tüm sürücülere yolculuk öncesinde araç kontrollerini yapmalarını ve hava koşullarını dikkate almalarını öneriyoruz” dedi.