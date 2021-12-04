İkinci elde Hyundai Promise farkı

Hyundai Assan, sıfır kilometre araç satışında olduğu kadar ikinci el satışlarda da kalite ve güven anlayışı ile hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Hyundai Assan’ın garantisi altında mevcut araçlara 0 km modellerle takas yapılırken aynı zamanda her bütçeye uygun, kullanılmış otomobilleri bulmak için geliştirilen Hyundai Promise, ikinci el operasyonlarında marka ve müşteri arasındaki memnuniyeti de zirveye çıkarıyor. Hyundai Promise adlı site üzerinden hızlı ve kolay şekilde istediği aracı bulabilen tüketiciler aynı zamanda Hyundai Yetkili Satıcı’larıyla da yeni teknolojileri kullanarak interaktif iletişimler yapabiliyor. Profesyonel ekiplerden oluşan kaliteli danışmanlık hizmetiyle de araçlar ve işlemler hakkında detaylı bilgiler alınabiliyor. Hyundai Promise hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.ikincielhyundai.com adresini ziyaret ederek bayilerdeki araçları da inceleyebilirler.

Okunma Sayısı: 149

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.