OSD, OİB ve TAYSAD'dan ortak deklarasyon: "Türkiye'siz güçlü bir Avrupa sanayisi olamaz"

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), ortak deklarasyon yayınlayarak Türkiye'nin Avrupa otomotiv değer zincirinin ve küresel rekabetçiliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

İlk 9 ayda toplam üretimi 971 bin adet olarak gerçekleşen Türk otomotiv sanayisi, 31,1 milyar dolarlık ihracatla liderliğini korurken; devreye giren yeni elektrikli ve hibrit model yatırımlarıyla son çeyrekte toparlanma sürecine girdi.

İLK 9 AYDA 31,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT REKORU

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, sektörün ilk 9 aylık gerçekleşmelerini paylaştı. İlk 9 ayda toplam üretimin yüzde 6'lık bir düşüşle 971 bin adet seviyesinde kaldığını belirten Eroldu, buna karşın katma değerli ürün ihracatı sayesinde parasal büyüklükte TİM verilerine göre 31,1 milyar dolarla 9 aylık dönemlerin en yüksek ihracat değerine ulaşıldığını vurguladı. Eroldu, pazarda genel olarak yüzde 13'lük bir daralma yaşanmasına rağmen Türk otomotiv pazarında yerli üretim araçların payının geçen seneki yüzde 29 seviyesinden yüzde 34’e yükselmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

YENİ MODEL YATIRIMLARI FABRİKALARDA DEVREYE GİRİYOR

Üretim ve ihracattaki adet bazlı gerilemenin temel nedeninin üye fabrikalarda yürütülen yoğun yeni model yatırımları ve bant değişim süreçleri olduğunu belirten Eroldu, bu geçiş döneminin sonuna gelindiğini aktardı. Hyundai'nin %100 elektrikli Ioniq 3 modelinin seri üretimine başlaması, Mercedes-Benz’in Otokar ile otobüs üretimi anlaşması, Oyak Renault'nun Striker üretimi ve Tofaş'ın K9 projesindeki deneme üretimleri gibi stratejik hamlelerin devreye girmesiyle birlikte yılın son çeyreğinde ve 2027 yılında üretim ve ihracat rakamlarında pozitif bir ivme yakalanacağı öngörüldü.

TİCARİ ARAÇLARDA POZİTİF SEYİR VE DIŞ TİCARET FAZLASI

Alt segmentler incelendiğinde sapmanın ana kaynağının binek otomobil üretimi ve ihracatı olduğu görülürken; hafif ticari, ağır ticari ve otobüs segmentlerinde hem üretim hem de ihracat artışı kaydedildi. Pazarın %50'ye yakın daraldığı traktör segmenti haricinde ticari araç grubunun güçlü seyrini koruduğunu vurgulayan Eroldu, motorlu taşıtlar dış ticaret dengesinin ilk 8 ayda 3,5 milyar dolar pozitif fazla verdiğini belirtti. İç pazarda ise otomobilde yerli payı %35'e, hafif ticaride %24'e ve kamyonda %64'e yükseldi.

ÇİN REKABETİ VE "MADE IN EUROPE" STRATEJİSİ

Çin'in agresif ihracat politikalarına ve 45 milyon adedi aşan kapasitesine dikkat çeken Cengiz Eroldu; OSD, OİB ve TAYSAD iş birliğiyle ortak pozisyon belgesi yayınladıklarını hatırlattı. Türkiye'nin Avrupa otomotiv değer zincirinin ve rekabetçiliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Eroldu, Çin menşeli yatırımlar konusunda montaj tesisleri yerine Türkiye'ye katma değer, teknoloji ve Ar-Ge kazandıracak yatırımların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa Birliği'nin Çinli üreticilerin agresif küresel yayılımına karşı kendi sanayisini korumak adına çeşitli önlemler almaya çalıştığını vurgulayan Eroldu, Türkiye'nin de benzer koruyucu tedbirleri ve stratejik adımları kararlılıkla uygulaması gerektiğini dile getirdi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki otomotiv ticaretinin oldukça dengeli bir yapıda seyrettiğine dikkat çeken Eroldu, gümrük ve mevzuat uyumunun korunarak uluslararası lobicilik faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti. Son dönemde Avrupa'da gündeme gelen "Made in Europe" tartışmalarında Türkiye'nin mutlaka bu sistemin merkezinde yer alması gerektiğini savunan Eroldu, Türk otomotiv sanayisinin sunduğu yüksek üretim kalitesi ve mühendislik kabiliyetiyle Avrupa'nın küresel rekabetçiliğine en büyük katkıyı sağlayan aktörlerden biri olduğunu sözlerine ekledi. Küresel otomotiv üretiminin uzun bir süre 100 milyon adet barajının altında kalacağı öngörülürken, Türk otomotiv sanayisinin yatırımlarını aksatmadan sürdürerek gelecekteki pazar fırsatlarına en hazır şekilde girmeyi hedeflediği belirtildi.