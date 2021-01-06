Otomobil fiyatları Aralık'ta ilk kez düştü

sahibinden.com’un Aralık ayı raporuna göre, 2.el otomobil fiyatları Aralık ayında ilk defa %1’e yakın düştü.

sahibinden.com, araç ilanlarına ait Aralık ayına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre 2020 yılı boyunca her ay önceki aya göre artış gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Aralık ayında ilk defa %1’e yakın düştü. Koronavirüs salgını ile artan izole seyahat etme ihtiyacı ve kamu bankalarının sunduğu düşük faizli krediler ile birlikte otomobile talep artmış, buna rağmen araç üretimlerinin yavaşlamasıyla arz azalmıştı. Aralık ayında ise, piyasadaki değişimin araç fiyatlarını arttırması trendi yerini ilk defa düşüşe bıraktı.

Vasıta Endeksi raporuna göre, Aralık ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet ilanları takip etti. Marka & Model sıralamasında son 5 ayın liderleri değişmedi ve Volkswagen Passat’ı, Renault Clio, Opel Astra, Renault Megane ile Ford Focus takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.

Aralık verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.

Tüm ilanlar arasında, araçların %37’si 0 – 100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının %24,8’i ise 50.000 – 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da, ilan bakanlar Aralık ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 2 saniye oldu. 50 Milyon TL’lik Bugatti Chiron, 14,5 Milyon TL’lik Lamborghini Aventador Roadster ve 29,5 Milyon TL’lik Mercedes Maybach Aralık ayında en çok görüntülenen ilk 3 otomobil ilanı oldu.