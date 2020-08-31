Skoda Scala bir 'basamak'

Türkiye pazarında vazgeçilmez modellerden biri olmaya ve yeni standartları belirlemeye hazırlanan Skoda Scala, iki farklı benzinli ve bir dizel motor seçeneğiyle birlikte 209 bin 900 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

Skoda Scala’nın Karaköy’de Galataport İstanbul’da gerçekleştirilen basın lansmanında konuşan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, markada model çeşitliliğinin artmasıyla birlikte yükselen bir trend içinde olmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Son dönemde Skoda markası, model çeşitliliğini önemli oranda artırdı. Bildiğiniz gibi SUV modellerimiz, yenilenen Superb ve yakında aramıza katılacak yeni Octavia ile genç bir ürün gamına sahibiz. Bugün yakından tanıyacağınız Scala en yeni modellerimizden biri olarak müşterilerimize sunuluyor. Rekabetin çok büyük olduğu hatchback segmentinin vazgeçilmez modellerinden biri olacağını düşündüğümüz Scala, markanın yükselen trendinde temel taşlardan biri olacak” dedi.

Vision RS'den ilham aldı

Skoda’nın Vision RS konseptinden ilham alarak geliştirilen Scala, aynı zamanda markanın ileriye doğru attığı büyük bir adım temsil ediyor. Scala ismi, Latince “basamak“ veya “merdiven“ anlamına geliyor.

Scala modeli; üst düzey fonksiyonelliği, sıra dışı tasarım ve ileri bağlantı teknolojileriyle birleştiriyor. MQB A0 platformu üzerine yapılan Scala; yüksek verimliliğe sahip motorları, geniş iç hacmi ve dinamik hatlarıyla segmentinde büyük bir iddiaya sahip olacak.

Scala, mümkün olan en uzun aks aralığıyla birlikte içeride konforlu ve teknolojik bir alan sunuyor. 2.636 mm dingil mesafesine sahip aracın uzunluğu 4.362 mm, genişliği 1.793 mm ve yüksekliği ise 1.471 mm. Aerodinamik tasarımı sayesinde ise rüzgar direnci katsayısı sadece 0.29 cd oldu.

İki farklı donanım seçeneği

Scala’nın kabini, kullanışlılığıyla dikkat çekerken sürücü ve yolcular için konforu her zaman ön planda tutuyor. Vision RS konseptiyle şekillenen kabinde, her Skoda modelinde olduğu gibi cömert bir yaşam alanına 467 litrelik büyük bir bagaj hacmi eşlik ediyor. Koltuklar katlandığında ise bagaj hacmi 1.410 litreye çıkıyor.

İlk andan itibaren sürücü ve yolcuyu saran kabin, yumuşak malzemeye sahip yüksek dokunsal kalitesiyle ve görsel şıklığıyla öne çıkıyor. Ortaya konumlandırılmış dokunmatik ekran, sıcak bir atmosfer sağlayan ambiyans ışıklandırmaları, renkli dikişlere sahip koltuklar gibi şık detaylar da bulunuyor.

Scala, Türkiye’de Elite ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Birçok üst segmente ait özellik sunan Elite donanım seviyesinde LED ön arka aydınlatmaları, 16 inç alaşım jantları, 6 hava yastığı, anahtarsız çalıştırma sistemi, E-Call (Acil Durum Çağrı Sistemi), 8 inç Bolero multimedya sistemi ve SmartLink gibi özellikler yer alıyor. Premium donanım seviyesi ise Elite donanımlarına ek olarak Top LED arka aydınlatmalar, 3D Dinamik arka sinyal lambaları, uzatılmış arka cam, çift bölgeli otomatik klima, beyaz ambiyans aydınlatması, Suedia/kumaş döşemeler ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özelliklere sahip.

Taşınabilir çöp kutusu, ön kapılarda 1.5 litrelik pet şişe gözü gibi sayısız Simply Clever; yani Akılcı Çözümler sunan Scala, segmentinde ilk kez elektrikli bagaj kapağı sunan model olarak öne çıkıyor.

Motor seçenekleri

Yeni Scala, Skoda markasının en verimli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Giriş seviyesi motor seçeneği 115 HP güce sahip 1.0 TSI motor yer alırken, daha fazla performans isteyenler için 150 HP güç üreten 1.5 TSI ACT güç ünitesi bulunuyor. Bununla birlikte Scala’yı dizel motorla tercih etmek isteyenler için 115 HP’lik 1.6 TDI güç ünitesi yer alıyor.

En üst düzeyde aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle donatılan Scala, standart olarak 6 hava yastığı bulunuyor. Segmentinin en güvenli araçlarından biri olarak öne çıkan Scala, bir dizi sürücü yardımcı sistemleriyle de daha güvenli yolculuklar sağlıyor.

Zafer Başar

Skoda’nın yıl sonu hedefi 20 bin, Scala’nın 7 bin adet

Skoda markasının ve Scala modelinin hedeflerini de anlatan Başar, “Skoda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüme hedefleri olan bir markadır. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye‘de her geçen gün artan satış adetlerimiz ile pazar payımızı yükseltiyoruz. Scala da bu hedeflerimize ulaşma yolunda bize destek olacak önemli bir modelimiz. Skoda markası olarak 2020’nin başında belirlediğimiz satış hedefimizi değiştirmedik ve minimum 25 bin adetlik hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalama hedefindeyiz. Yeni Scala modelimizin de getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Yeni Scala için 2020 yılı satış hedefimiz ise 7.000 adet.Bu sayede yıl sonunda en çok satan ilk iki modelimizden biri olacak ve önümüzdeki dönemde ilk 5 marka arasına girip yüzde 7 pazar payı alma hedefimize önemli destek sağlayacak modellerden biri olacak. Bununla birlikte bu hedefimize ulaşmamızı sağlayacak yeni Octavia’nın da gelişiyle birlikte tüm segmentlerdeki temsil oranımızı yüzde 92’ye çıkararak, her türlü beklentiye sahip kullanıcılar için alternatif modeller sunacağız.” şeklinde konuştu.

550 bin olur

Türkiye otomobil sektörünü de değerlendiren Başar, “Bildiğiniz gibi otomobil pazarı Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki durgunluğunun ardından özellikle son 2 aydaki yükselişi ile morallerimizi düzeltti ve biz de sene başındaki 2020 hedefimizi yeniden gündeme aldık. Pandemi nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimlerine ara vermeleri, tedarik zorluğuna neden oldu. Ancak bu durumun Ekim ayı gibi normale döneceğini ve talep ile tedariğin eşitleneceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da toplam otomobil pazarının yüzde 10 artı ve eksi yönde sapma payıyla 550 bin adet civarında tamamlanmasını öngörüyoruz“ dedi.

Ekim-Kasım’da 2.el fiyatları normal seviyesine gelecektir

Başar, artan ikinci el fiyatlarına da değinerek, “İkinci elde, sıfırı geçen fiyatlar bir takım kafa karışıklıklarına neden oluyor. Türkiye’deki hiçbir marka bilerek ve isteyerek yeni getirmiş oldukları ürünlerin fiyatları üzerinde bir ikinci el fiyatına sahip olmayı arzu etmez. İkinci el bizim gibi ülkelerde bir yatırım aracına dönüşmüş durumda. Döviz ve ikinci eli bu duruma getiren faizin yanı sıra pandemi nedeniyle insanların bireysel olarak araç sahibi olma arzuları var. Birçok şey bir araya gelince bizim bütün ithalatçıların ve yerli üreticilerin piyasaya sunduğu adedin çok üzerinde bir talep ortaya çıkıyor. Ancak Ekim-Kasım aylarında tedarik sorunu çözüldükçe pazardaki fiyatlar da normal seviyesine gelecektir” dedi.

Recep Bozdağ