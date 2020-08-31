"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Skoda Scala bir 'basamak'

31 Ağustos 2020, Pazartesi 01:46
Türkiye pazarında vazgeçilmez modellerden biri olmaya ve yeni standartları belirlemeye hazırlanan Skoda Scala, iki farklı benzinli ve bir dizel motor seçeneğiyle birlikte 209 bin 900 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

Skoda Scala’nın Karaköy’de Galataport İstanbul’da gerçekleştirilen basın lansmanında konuşan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, markada model çeşitliliğinin artmasıyla birlikte yükselen bir trend içinde olmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Son dönemde Skoda markası, model çeşitliliğini önemli oranda artırdı. Bildiğiniz gibi SUV modellerimiz, yenilenen Superb ve yakında aramıza katılacak yeni Octavia ile genç bir ürün gamına sahibiz. Bugün yakından tanıyacağınız Scala en yeni modellerimizden biri olarak müşterilerimize sunuluyor. Rekabetin çok büyük olduğu hatchback segmentinin vazgeçilmez modellerinden biri olacağını düşündüğümüz Scala, markanın yükselen trendinde temel taşlardan biri olacak” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision RS'den ilham aldı

Skoda’nın Vision RS konseptinden ilham alarak geliştirilen Scala, aynı zamanda markanın ileriye doğru attığı büyük bir adım temsil ediyor. Scala ismi, Latince “basamak“ veya “merdiven“ anlamına geliyor.

Scala modeli; üst düzey fonksiyonelliği, sıra dışı tasarım ve ileri bağlantı teknolojileriyle birleştiriyor. MQB A0 platformu üzerine yapılan Scala; yüksek verimliliğe sahip motorları, geniş iç hacmi ve dinamik hatlarıyla segmentinde büyük bir iddiaya sahip olacak.

Scala, mümkün olan en uzun aks aralığıyla birlikte içeride konforlu ve teknolojik bir alan sunuyor. 2.636 mm dingil mesafesine sahip aracın uzunluğu 4.362 mm, genişliği 1.793 mm ve yüksekliği ise 1.471 mm. Aerodinamik tasarımı sayesinde ise rüzgar direnci katsayısı sadece 0.29 cd oldu.

İki farklı donanım seçeneği

Scala’nın kabini, kullanışlılığıyla dikkat çekerken sürücü ve yolcular için konforu her zaman ön planda tutuyor. Vision RS konseptiyle şekillenen kabinde, her Skoda modelinde olduğu gibi cömert bir yaşam alanına 467 litrelik büyük bir bagaj hacmi eşlik ediyor. Koltuklar katlandığında ise bagaj hacmi 1.410 litreye çıkıyor.

İlk andan itibaren sürücü ve yolcuyu saran kabin, yumuşak malzemeye sahip yüksek dokunsal kalitesiyle ve görsel şıklığıyla öne çıkıyor. Ortaya konumlandırılmış dokunmatik ekran, sıcak bir atmosfer sağlayan ambiyans ışıklandırmaları, renkli dikişlere sahip koltuklar gibi şık detaylar da bulunuyor.

Scala, Türkiye’de Elite ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Birçok üst segmente ait özellik sunan Elite donanım seviyesinde LED ön arka aydınlatmaları, 16 inç alaşım jantları, 6 hava yastığı, anahtarsız çalıştırma sistemi, E-Call (Acil Durum Çağrı Sistemi), 8 inç Bolero multimedya sistemi ve SmartLink gibi özellikler yer alıyor. Premium donanım seviyesi ise Elite donanımlarına ek olarak Top LED arka aydınlatmalar, 3D Dinamik arka sinyal lambaları, uzatılmış arka cam, çift bölgeli otomatik klima, beyaz ambiyans aydınlatması, Suedia/kumaş döşemeler ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özelliklere sahip.

Taşınabilir çöp kutusu, ön kapılarda 1.5 litrelik pet şişe gözü gibi sayısız Simply Clever; yani Akılcı Çözümler sunan Scala, segmentinde ilk kez elektrikli bagaj kapağı sunan model olarak öne çıkıyor.

 

 

 

 

 

 

Motor seçenekleri

Yeni Scala, Skoda markasının en verimli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Giriş seviyesi motor seçeneği 115 HP güce sahip 1.0 TSI motor yer alırken, daha fazla performans isteyenler için 150 HP güç üreten 1.5 TSI ACT güç ünitesi bulunuyor. Bununla birlikte Scala’yı dizel motorla tercih etmek isteyenler için 115 HP’lik 1.6 TDI güç ünitesi yer alıyor.

En üst düzeyde aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle donatılan Scala, standart olarak 6 hava yastığı bulunuyor. Segmentinin en güvenli araçlarından biri olarak öne çıkan Scala, bir dizi sürücü yardımcı sistemleriyle de daha güvenli yolculuklar sağlıyor.

Zafer Başar

Skoda’nın yıl sonu hedefi 20 bin, Scala’nın 7 bin adet

Skoda markasının ve Scala modelinin hedeflerini de anlatan Başar, “Skoda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüme hedefleri olan bir markadır. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye‘de her geçen gün artan satış adetlerimiz ile pazar payımızı yükseltiyoruz. Scala da bu hedeflerimize ulaşma yolunda bize destek olacak önemli bir modelimiz. Skoda markası olarak 2020’nin başında belirlediğimiz satış hedefimizi değiştirmedik ve minimum 25 bin adetlik hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalama hedefindeyiz. Yeni Scala modelimizin de getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Yeni Scala için 2020 yılı satış hedefimiz ise 7.000 adet.Bu sayede yıl sonunda en çok satan ilk iki modelimizden biri olacak ve önümüzdeki dönemde ilk 5 marka arasına girip yüzde 7 pazar payı alma hedefimize önemli destek sağlayacak modellerden biri olacak. Bununla birlikte bu hedefimize ulaşmamızı sağlayacak yeni Octavia’nın da gelişiyle birlikte tüm segmentlerdeki temsil oranımızı yüzde 92’ye çıkararak, her türlü beklentiye sahip kullanıcılar için alternatif modeller sunacağız.” şeklinde konuştu.

550 bin olur

Türkiye otomobil sektörünü de değerlendiren Başar, “Bildiğiniz gibi otomobil pazarı Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki durgunluğunun ardından özellikle son 2 aydaki yükselişi ile morallerimizi düzeltti ve biz de sene başındaki 2020 hedefimizi yeniden gündeme aldık. Pandemi nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimlerine ara vermeleri, tedarik zorluğuna neden oldu. Ancak bu durumun Ekim ayı gibi normale döneceğini ve talep ile tedariğin eşitleneceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da toplam otomobil pazarının yüzde 10 artı ve eksi yönde sapma payıyla 550 bin adet civarında tamamlanmasını öngörüyoruz“ dedi.

Ekim-Kasım’da 2.el fiyatları normal seviyesine gelecektir

Başar, artan ikinci el fiyatlarına da değinerek, “İkinci elde, sıfırı geçen fiyatlar bir takım kafa karışıklıklarına neden oluyor. Türkiye’deki hiçbir marka bilerek ve isteyerek yeni getirmiş oldukları ürünlerin fiyatları üzerinde bir ikinci el fiyatına sahip olmayı arzu etmez. İkinci el bizim gibi ülkelerde bir yatırım aracına dönüşmüş durumda. Döviz ve ikinci eli bu duruma getiren faizin yanı sıra pandemi nedeniyle insanların bireysel olarak araç sahibi olma arzuları var. Birçok şey bir araya gelince bizim bütün ithalatçıların ve yerli üreticilerin piyasaya sunduğu adedin çok üzerinde bir talep ortaya çıkıyor. Ancak Ekim-Kasım aylarında tedarik sorunu çözüldükçe pazardaki fiyatlar da normal seviyesine gelecektir” dedi.

Recep Bozdağ 

Okunma Sayısı: 62
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ÖTV artışı sektörü olumsuz etkileyecek

    Hukukun üstünlüğü ortak değerimiz

    65 yaş üstünden idarecilere sitem: Ayrımcılık bizi korumadı

    Avrupa yeniden kapanıyor

    AKP olağanüstü dönem partisi, normalleştikçe tükenecek

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması

    ABD'de son 24 saatte 889 ölüm ve 43 bin yeni vaka!

    Bakan Koca: Ağır hasta sayımız artıyor

    'Vak'alar bilinenden çok daha yüksek'

    Yangınlarda 'sigara' ilk sırada

    Okulların açılmayışı esnafı da vurdu

    Rakamlar gerçekleri söylemiyor

    'Kushner, Bin Selman'a BAE-İsrail anlaşmasına katılması için baskı yapıyor'

    Yüzde 64,2 projeyi istemiyor

    Rusya'daki vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

    'Normalleşme'nin imzaları gelecek ay atılacak!
    📷

    Van Gölü'nün misafirleri ilgi odağı oldu

    Ailelere ''uzaktan eğitim'' tavsiyeleri

    Giresun'da vefat sayısı 10'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Zalime dalkavukluk, mazluma tahakküm
    Genel

    Cevher İlhan'ın babası vefat etti
    Süleyman KÖSMENE

    Faydasız sevap ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Rakamların dili ile korona
    Ali FERŞADOĞLU

    Asr-ı Saadet gençlik modeli
    Mehmet KARA

    “Sevindi-sevinmedi” polemiği!
    Genel

    Hukukun üstünlüğü ortak değerimiz
    Risale-i Nur'dan

    Fitne kapılarını kapamak, Şeriatın güzelliklerindendir
    Genel

    65 yaş üstünden idarecilere sitem: Ayrımcılık bizi korumadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.