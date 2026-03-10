Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Sizinle benim aramızda şahit olarak Allah yeter. Muhakkak ki O kullarının her halinden hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görür.

İsrâ Suresi: 96

HADİS:

Şüphesiz Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar Kıyamet Günü o kapıdan Cennete girecektir. Oradan onların dışında kimse giremez.



Camiü’s-Sağir, No: 1302