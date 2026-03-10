10 Mart 2026, Salı
AYET:
De ki: Sizinle benim aramızda şahit olarak Allah yeter. Muhakkak ki O kullarının her halinden hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görür.
İsrâ Suresi: 96
HADİS:
Şüphesiz Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar Kıyamet Günü o kapıdan Cennete girecektir. Oradan onların dışında kimse giremez.
Camiü’s-Sağir, No: 1302
