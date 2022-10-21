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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Antalyaspor, İstanbulspor'u 2 golle geçti

21 Ekim 2022, Cuma 22:00
Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendi.

15. dakikada Muammer Sarıkaya'nın pasında topla buluşan Topalli'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Larsson'un ceza alanı sağ çaprazında topla buluşturduğu Wright'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Nakajima'nın ceza sahası sol çaprazdan pas verdiği Wright'in kale alanı önünden şutunda top üstten dışarıya gitti.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Ethemi'nin sağ köşeden kullandığı korner sonrası seken topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin röveşata vuruşu yaptı. Arka kale direği önünde topla buluşan Mehremic, kaleci Alperen Uysal'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

34. dakikada Larsson'un ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Jensen topu kornere çeldi.

41. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Alperen Uysal topu kornere gönderdi.

44. dakikada Ethemi'nin pasına hareketlenen Emir Kaan Gültekin'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal gole izin vermedi.

45+1. dakikada ev sahibi ekip skora eşitlik getirdi. Fernando, ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Fernando'nun sağ köşeden kornerden gönderdiği ortaya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafayla şutunda, kaleci Jensen tokatlayarak topu kornere çeldi.

56. dakikada Ufuk Akyol'un hatalı pasında ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Ethemi'nin kaleyi karşısına alıp yaptığı sert vuruşla, kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere gönderdi.

90+5. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa şutunda, top üst direkten döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Luyindama'nın şutunda kale çizgisi önünde Veysel Sarı son dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırması sonrası yapılan VAR incelemesinin ardından, gol geçerli sayıldı: 2-1.

Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

AA

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