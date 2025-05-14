Türkiye Kupası, Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın oldu

Gaziantep Stadı'nda yapılan final maçına hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Sonrasında net pozisyona giremeyen "Cimbom" rakibinin pozisyonlarında ise gole izin vermedi. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, ikinci yarıya da hızlı başladı. Maçın 46. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Okan Buruk'un öğrencileri, oyunu tamamen kontrolüne aldı. Nijeryalı yıldız, 63. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde çok fazla maç oynayan futbolcularını dinlendirmek için peş peşe değişiklikler yaptı.

Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

2. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Osimhen'in penaltı noktası üzerinde aşırttığı top ters kanattaki Yunus Akgün'de kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topla ceza yayı içinde buluşan Osimhen, pasını sağ kanattaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un yerden ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas gerisinde uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 0-1

13. dakikada Zubkov'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

25. dakikada Zubkov'un ara pasında sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Malheiro'nun ortaladığı topa arka direkteki Ozan Tufan kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray yarı alanın ortalarındaki Sanchez'e baskı yapan Ozan Tufan topu Banza'ya kazandırdıktan sonra koşusuna devam etti. Ceza sahası önünde sırtı kaleye dönük olan Banza meşin yuvarlağı Ozan'ın önüne bıraktı. Kaleci Günay, karşı karşıya pozisyonda zamanında kalesini terk ederek Ozan'ın şutunda topu engelledi.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada sarı-kırmızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası içi hafif sağ çaprazda rakibi Savic'ten topu söken Osimhen yakın direğin dibinden fileleri havalandırdı: 0-2

63. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Orta sahanın solundan topa sahip olan Morata bir süre topu sürdükten sonra pasını sağ kanattan bindiren Yunus Akgün'e aktardı. Yunus iki savunma oyuncusunun baskısına rağmen topu ceza sahası içerisindeki Osimhen'e aktarmayı başardı. Nijeryalı golcü uygun durumda kalecini sağından topu filelerle buluşturdu: 0-3

84. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruş sonrası topu alan Yunus Akgün soldan hızla çıkan Jakobs'u gördü. Rakip yarı alanı boydan boya kat edip sol çaprazdan ceza sahasına giren Senegalli sol bekin vuruşunda, kaleyi paralel geçen top yandan auta çıktı.

86. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önüne alan Draguş, rahat pozisyonda olmasına rağmen topu auta gönderdi.

Galatasaray 5 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirdi

Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçemedi.

Galatasaray, 5 sezon aradan sonra çıktığı finalde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzandı.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 3. kez güldü

Sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı 4. final maçında 3. kez kupayı kaldırdı.

İki ekip bu sezona kadar önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.

1975-76 sezonundaki finalin ilk maçını Karadeniz temsilcisi, rövanşını ise İstanbul ekibi 1-0 aldı. Galatasaray, penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak kupaya uzandı.

İkinci final eşleşmesi 1984-85 sezonunda yaşandı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, rövanştan 0-0 beraberlikle ayrılarak bir kez daha kupayı kaldırdı. Üçüncü final eşleşmesi ise 1994-95 sezonunda oldu. Bordo-mavili takım, rakibini 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek kupa şampiyonluğuna ulaştı.

İki ekip arasında 4. ve son finali 3-0 kazanan Galatasaray, 3. kez mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Rekabette 6 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 lig müsabakasında da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, son randevuyu 3-0 kazanarak seriyi 6 maça çıkardı.

Bu sezonki 3 randevunun galibi Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 3. kez karşılaştığı Trabzonspor karşısında kayıp yaşamadı.

Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı.

İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

İki ekip bu sezonki üçüncü randevuya Türkiye Kupası finalinde çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-0 galip ayrılarak kayba izin vermedi.

Barış Alper, bu sezon 13. golünü attı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 47. resmi maçına çıkan Barış Alper, 5. dakikada fileleri havalandırarak müsabakadaki gol perdesini açtı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 kez tabelayı değiştirdi.

Osimhen, Türk futbol tarihine geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Süper Lig'de 28 maçta 24 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede olan Osimhen, kupa finalinde "Double" yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki 4. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 müsabakada 6 golü bulunan yıldız santrfor, 39. resmi müsabakada 35 gole ulaştı. Osimhen, bu performansıyla Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanını elinde bulunduran eski Galatasaraylı Mario Jardel'i (34) geçerek rekor kırdı.

Taraftarlardan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a sevgi gösterisi

Galatasaray taraftarı, kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa çok yaklaşan sarı-kırmızılı takımı destekleyen futbolseverler, Türkiye Kupası zaferini de büyük sevinçle karşıladı.

Taraftarlar, sırasıyla teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in adını bağırdı. Taraftarlar, Dursun Özbek'e "Büyük başkan" diye seslendi.

Taraftardan Osimhen isteği

Galatasaray taraftarları, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasını istedi.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, maçın son anlarında, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor." şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar, maçın ardından galibiyet "üçlü"sünü 2 gol atan Osimhen'den istedi. Taraftarın talebini yerine getiren 26 yaşındaki santrfor, daha sonra şampiyonluğun sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Osimhen, sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanmıştı.

Muslera, Günay'a koştu

Galatasaray'daki 14 sezonda büyük başarılar yakalayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, şampiyonluğu mevkidaşı Günay Güvenç ile kutladı.

Tecrübeli file bekçisi Günay, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Türkiye Kupası'nda yaptığı 6 maçta da kaleyi korudu. Başarılı bir performans sergileyen Günay, şampiyonluğa büyük katkı verdi.

Trabzonspor galibiyetinin ardından sahaya çıkan Muslera, koşarak gittiği Günay'a sarıldı. Unutulmaz file bekçisi, kendi adını seslenen tribünlere Günay'ı götürdü. İki file bekçisi birlikte "üçlü" çektirerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Galatasaray Türkiye Kupası'nı kaldırdı

Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Sarı-kırmızılı ekibin 3-0 kazandığı final maçının ardından saha ortasına platform kuruldu.

Şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularına madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu taktı. Bu sırada platformda bulunan ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyon takımı tebrik etti.

Şampiyonluk kupasını ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, takım kaptanı Fernando Muslera'ya verdi. Uruguaylı file bekçisi, kupayı aldıktan sonra takım arkadaşlarının önüne giderek coşkuyla havaya kaldırdı. Daha sonra sarı-kırmızılı futbolcular tek tek kupayı kaldırarak coşkuyla kutlama yaptı.

Futbolcular, podyumdaki kutlamaların ardından kupayla taraftarlarının bulunduğu tribünleri dolaştı.

Öte yandan Türkiye Kupası'nı ikinci tamamlayan bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları seremoniye katılmadı.

63. Türkiye Kupası Galatasaray'ın

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Bu sezon 63. kez organize edilen Türkiye Kupası'nın final maçı Gaziantep Stadı'nda yapıldı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, rekorunu 1 adım ileri taşıdı

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez zafere ulaştı.

Türkiye'nin en önemli ikinci ulusal futbol turnuvasında 24. kez final oynama başarısı gösteren Galatasaray, 19. kez kupayı kaldırdı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'un ardından bu sezon da kupanın sahibi oldu.

Trabzonspor 17. finalde 8. kez kaybetti

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8. kez hüsrana uğradı.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024'ün ardından bu sezon da sahadan mutsuz ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazandığımız için çok mutluyuz ama Trabzonspor da aynı emeği verdi

İki takım için de önemli bir final maçı oynandığını aktaran Buruk, "Kupa finalini hak etmiş iki takım vardı. İki takım taraftarının oluşturduğu ortam, Gaziantep şehrinin bu maça verdiği değerle çok güzel bir final oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz ama Trabzonspor da aynı emeği verdi. Onları da verdiği emekten dolayı tebrik ediyorum. Onlar da finalde ellerinden geleni yaptı. İki devrenin de başında goller bulduk. Bunlar bizi rahatlattı. İstediğimizin karşılığını aldık. Oyuncularıma, maçı önemseyip odaklandıkları için teşekkür ediyorum. Hafta sonu için bize moral oldu. Şampiyonluk yolunda da hafta sonu Kayserispor maçında şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz." diye konuştu.

Geçen sezonki şampiyonluk sonrası hedeflerinin 5. yıldız olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Buruk, "Çok büyük bir emek veriyoruz. Bu sezon çok fazla maç oynadık. İki kupa kazanma şansımız var. Avrupa kupasında başarılı olamadığımız için üzgünüz. Beşinci yıldız çok önemliydi. Buna çok yakınız. Hafta sonu almak istiyoruz. Benim hedefim bir sonraki sezon da şampiyonluğu devam ettirmek. Başkanımız ve yöneticilerimiz bizimle birlikte büyük emek veriyor. Çok önemli yatırım yapıyorlar. Önemli bir kadro kurdular. Bu kadroyla saha içinde gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz üst üste 4 ve 5. şampiyonlukları alabilmek. En büyük hedefim Galatasaray teknik direktörü olarak daha çok kupa kazanıp taraftarımızı mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, son 3 sezonda Galatasaray'ın geliştiğini belirterek, "Yatırımlar yapıldı, ekonomik olarak büyüdük, başarılar kazandık. Artık kimse Galatasaray'ın aldığı oyuncuya şaşırmıyor. Galatasaray her oyuncuyu alma durumuna geldi. Taraftarımızın büyük desteği var. Son 3 sezonda Galatasaray'ın seyirci sayısını da artırdık. Bu rüzgar arkamızdayken devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, Trabzonspor takımının kupa seremonisine çıkmamasını anlayışla karşıladığını vurgulayarak, "Trabzonspor'un duruşuna saygı duyuyorum. Bizimle alakalı olmadığını söylediler. Demek ki düşündükleri ve tepki gösterdikleri bir şey var. Biz çıkıp kupayı kutladık. Sezon başında Beşiktaş maçından sonra çıkıp rakibimizi tebrik ettik. Bazen kaybeden takımın orada olması zor oluyor. Trabzonspor'un farklı bir duruşu var. Ona da saygı duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Kupayı kazanmayı çok istiyorduk ama başaramadık

Galatasaray'ı kazandığı şampiyonluktan dolayı kutlayan Tekke, "Kulübün tarihinde yeri olan futbolcu, taraftarı ve şu andaki teknik adamı olarak taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüm. Onların yaşadığı üzüntüyü biz de yaşıyoruz." dedi.

Maçta iki devrenin başında yedikleri gollerin, sonucu belirlediğini vurgulayan 47 yaşındaki teknik adam, "Elimizde çok değerli bir avantaj vardı. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk ama başaramadık. Bu üzüntüyü yaşamak zorundayız. Gelecek sezon için bu tip güçlü takımlara karşılık verebileceğimiz kadrolar oluşturmamız gerek. Bunun için ciddi bir enerji ve vakit harcıyoruz. Ligde bir iddiamız kalmadı. Bundan sonra daha az oynayan futbolcularıma zaman vereceğim. Gelecek senenin inşası için daha çok çalışacağız. Bu sezon yavaş oynamak zorunda kalan takımın tam tersine hızlı ve dinamik bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız, titiz davranacağız. Üzgünüm. Taraftarlardan ve ailemden özür dilerim." diye konuştu.

Kadrosundaki oyuncuların birbirine benzer özellikte olduğunu aktaran Tekke, "Seneye Trabzon taraftarının istediği dinamizmi kuracağız. Şu an takımım yavaş oynamak zorunda. Seneye her bölgesinde dinamik oyunculardan kurulu bir kadro yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Net iyi oyuncu almamız gerek"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Avrupa kupalarına gidememelerinin transfer çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Kupa finalini kaybederek Avrupa'da mücadele etme hakkını elde edemediklerinin hatırlatılması üzerine Tekke, "Bu muhakkak etkileyecek. Gelecek oyuncuların Avrupa'da mücadele etme isteği ve talebi olacaktır. Çalıştığımız oyuncuların hepsi Avrupa'da önemli yerlerde oynuyor. Avrupa'da olmamak bizim için dezavantaj. Güçlü kadrolara karşı oynamak istiyorsak net iyi oyuncu almamız gerek. Burada da hata yapmamamız gerek. Camia olarak bu seneyi mutlu geçirmedik, zaman kaybı oldu. Camiamızın sıfırdan başlayıp, Trabzonspor'a yakışır, oyuncuların bireysel özelliklerinin tartışılmadığı bir kadro kurmamız gerek. Bunun için çok titizlikle çalışıyoruz. Tüm opsiyonlarımız iyi olmak zorunda. Aynı tip değil net oyuncular gerek. Yarışın içinde olmak istiyorsak net, iyi bir takım kurmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz mücadele etmeye devam ediyoruz"

Fatih Tekke, kupa seremonisine çıkmamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren genç teknik adam, "Bana yakışmayacak şeyleri söylemeyeceğim. Futbol hayatıma 1994'te başladım. Şimdi 2025'teyiz. Hakemlerle hiçbir zaman 'merhaba' demedim. Hakemlerin adını bile bilmem. Hakem açıklandığı gün yönetim kurulumuzdaki ağabeylerime, başkanımıza net şeyler söyledim. İkinci yarıdaki pozisyonda bu tip maçta VAR'a gitmesi gerekirdi. Artın bundan bıktım. Trabzonspor'a geldiğim günden itibaren bunu çok yoğun yaşıyorum. İnsanlar bir şey söylememi bekliyor. Bana da gına geldi. Bizim kadromuzun gücü belli. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Pes etmek yok. Yapacaklarımız çok net. Bunları başardığımızda kim ne istiyorsa yapabilir. Hiç fark etmez." şeklinde görüş belirtti.

"Sikan'ın zamana ihtiyacı var"

Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke, Ukraynalı futbolcuları Danilo Sikan'ın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Genç futbolcunun eksikleri olduğunu aktaran Tekke, "Dani ile ilgili devamlı sorular geliyor. Genç bir oyuncu. Belli bir maliyeti olduğunu biliyorum. Mikrofonların veya kameraların karşısında bir şeyler söylemek oyuncularımı rencide edebilir. Bu oyunda ya çok çabuk düşünmelisiniz ya da çok çabuk olmalısınız. Savic, çok çabuk değil ama çabuk düşünüyor. Osimhen hem çabuk hem de çabuk düşünüyor. Bazı oyuncuların bunu öğrenmesi ve geliştirmesi lazım. Dani de Arif, Ali, Salih gibi eksiği olan bir futbolcu. Bunların zamana ihtiyacı var." diye konuştu.

"Bire bir riskliydi ama bu riski ben aldım"

Fatih Tekke, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

Futbolcularını kamuoyu önünde eleştirmeyeceğini aktaran Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncularımın bir an önce gol bulmak için bir şeyleri aksattığı anlar ve düzensizlikleri oldu. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Mağlubiyeti kendi üstüme almam lazım. İki maçta da farklı formasyonları tercih ettim, rotasyonlarım bu maça daha dinlenmiş çıkmak içindi. Bazı oyunculardan performansı ve coşkuyu bulamadım. Yoksa oyuncularımın ellerinden geleni yapmaya çalıştığını biliyorum. Çocukların isteği, arzusu ve mücadele etmeleriyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Belki benim özellikle bire bir oynatmam tartışılabilir. Bizim takımımız yerleşik savunmada iyi değil. Galatasaray'ı ceza sahasına çok yaklaştırırsanız sizi cezalandırır. Bire bir riskliydi ama bu riski ben aldım. Sorumluluk benim. Oyuncularım bugün ellerinden geleni yaptı. Biraz insafı olan varsa da üç stoper değişmek zorunda kaldığım bir maç oynadım. Bu iki maçın en iyi performansını sergileyen oyuncuyu kaybettim. Batagov, Osimhen'e karşı hep üstünlük sağladı. Bugün biraz daha yukarıda oynamamız lazımdı. Bazı oyuncuların 10 topun 8'ini kaybetmemesi lazımdı. Maalesef böyle oldu. Bunun sorumlusu benim. Oyuncularıma olumsuz bir şey söylemek mümkün değil."

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün: İlk kupamızı aldık, pazar günü inşallah 25. şampiyonluğumuzu kutlayacağız

Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunus, "İlk kupamızı aldık, pazar günü inşallah 25. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Beşinci yıldızı taraftarımıza ve camiamıza hediye etmek istiyoruz." dedi.

Sabırsızlıkla hafta sonunu beklediklerini dile getiren sarı-kırmızılı futbolcu, "Sakatlıktan sonra fiziksel olarak daha iyi duruma gidiyorum. Bu da sahaya yansıyor ama önemli olan takıma verdiğim katkıdır." ifadelerini kullandı.

Yunus, Osimhen ile ilgili soruya ise, "Çok seviyoruz, umarım bizde kalır. Umarım devam eder ama tabii ki kendi kararı, saygı duyuyoruz. Her zaman onunla oynamaktan çok mutluyuz, kararı kendi verecek, bizler de saygı duyacağız." yanıtını verdi.

Bakan Bak Galatasaray'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray Futbol Takımını yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen teknik heyeti, yönetimi, futbolcuları ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş tüm Galatasaray taraftarlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kutlama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "63. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray spor kulübünü, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.