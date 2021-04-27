Arapça Uhuvvet Risalesi raflarda

Arapça Uhuvvet Risalesi, İstanbul Sultanbeyli’de görücüye çıktı.

Tercüme eserlerimiz okuyucularımızın hizmetinde Sultanbeyli’de telefon ve telefon aksesuarları satan Muhammed Said, telefon standına ek olarak küçük bir kitap standı da kurdu ve burada Arapça Uhuvvet ve Hastalar Risalesi’nin tanıtım ve satışını yapmaya başladı. Muhammed Said, özellikle Suriyeli öğrencilerin Arapça Risale-i Nur eserlerine ilgi gösterdiğini söyledi. İstanbul - Sedat Serdar

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