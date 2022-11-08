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8 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

İzmir Kitap Fuarı güzel hatıralar bıraktı

08 Kasım 2022, Salı
Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği İzmir Kitap Fuarı çok güzel hatıralar bırakarak sona erdi. Yeni Asya Neşriyat standında görev alan arkadaşlarımız fuar hatıralarını aktardılar

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28 Ekim - 06 Kasım tarihleri arasında süren İZFAŞ ve SNS FUARCILIK organizesi ile gerçekleştirilen kitap fuarı imza günleri ve salonlarında düzenlenen söyleşileriyle çok güzel hatıralar bırakarak sona erdi.

220 yayınevinin katıldığı fuarda yerini alan Yeni Asya Neşriyat standında Şakir ve Aydın Argın kardeşler, Abdülbasir Şeker, Hüseyin Tetik, Semih Pınar ve Elvan Yılmaz görev yaptılar. Fuar hatıralarını ise şöyle aktardılar: 

Ömer Öçalan: Gazemizi hediye olarak dağıtırken, fuara gelen bir beyefendi, önce yanlış anlamış, Yeni’sini okumuş Asya’sını okumamış, almak istemedi. Ben de; “Millet ittifakına doğruyuz, sen de gelirsin sandım” deyince, döndü gazeteyi aldı özür diledi. Dost olduk. “Kitap fuarının girişinde, bütün gücümle haykırasım geldi: “Gazete verdiğimiz kimselerden, çeşitli görüşten, hatta ateistim diyenlerden bir noktada, Millet İttifakında, hak, hukuk, demoraside birleştiğimiz, gazeteyi verip el sıkıştığımızda  memnun olan insanları düşündükçe, gel kardeşim;  ister ateist ol, ister putperest, ister tövbeni bozmuş ol, bütün hastalıkların ilâcı olan, Saadet-i Dareyn’i kazandıran Risale-i Nur’ a gel.”

Abdülbasir Şeker: Standımıza gelen 70 yaşlarında bir hanım: “Bu zat Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi. Risale-i Nurları da çok güzel bir şekilde ifade eden birisiydi. Onun için ben bu kitabı almak istiyorum” diyerek, Rahmetli Mehmet Kutlular Ağabeyin “İşte Hayatım” kitabını satın aldı. 

Kamil Dinçpehlivan: Kitap fuarının girişinde Yeni Asya Gazetesini hediye olarak dağıtırken, koşarak gelen bir hanım: “ Bu benim babamın gazetesi. Bir tane alabilir miyim?” dedi. Gazeteyi hediye edince çok sevindi. 

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

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