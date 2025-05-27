Devam Eden Seriler: İnsanlığın Hürriyet Serüveni

Yeni Asya TV - Kainata açılan pencere

Bu haftanın ilk videosu, kanalımızda devam eden ‘İnsanlığın Hürriyet Serüveni’ adlı seriden geliyor. Bu serinin ilk videosunda, Mustafa Akca, Bediüzzaman’ın “İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar” şeklinde ifade ettiği veciz hürriyet ölçüsü üzerinden değerlendirmelerde bulunmuştu.

Yeni videoda ise Bediüzzaman’ın yine veciz bir ifadeyle, bu defa hürriyetin ehemmiyetini vurguladığı, “Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” sözü üzerinden çıkarımlar yapıyor. Bu bağlamda ferdî ve içtimaî hürriyet taleplerinin devlet otoritesiyle ilişkisi, iktisadî anlamda devlete ihtiyaç duymama hâli ve gelecekte ‘ekmek-hürriyet’ ilişkisinin nasıl olabileceğine dair Risale-i Nur perspektifinden bir vizyon sunan bu programın sizler için ‘doyurucu’ olmasını temenni ederek beğenilerinize sunuyoruz. Saat 18.00’de kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

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Hatırlatma ve teşekkür: Geçtiğimiz Cumartesi günü yayınlanan ilk yazıdan sonra kanala abonelik anlamında gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. Abone olduktan sonra gözüken küçük ‘zil/çan’ ikonuna tıklayarak kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. Böylelikle yayınlanan her videodan anında haberdar olabilirsiniz.

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Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için ‘İnsanlığın Hürriyet Serüveni’ serisinin ilk videosu: