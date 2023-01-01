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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Her yeni sene, yeni bir alem

01 Ocak 2023, Pazar 00:33
Can Kardeş Dergisi yeni yıla, rengarenk ve dopdolu bir içerik ile okuyucularının karşısına çıkıyor.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

İREM ÖZDEMİR - YENİ ASYA

Kapak dosyasını İnci Karaman; “Yeni yılda savaşlar olmasın” diyor. “Barış önce kalpte başlar” diyen Karaman, savaşın tarihçesinden bahsettikten sonra:  Yazısında, “Neredeyse hayatı boyunca savaş görmemiş ya da tanık olmamış insan yok gibidir. Artık her insan savaşı bir şekilde görüyor, ya da yaşıyor.” Diyerek “Barış” çağrısında bulunuyor. Derginin sevilen karakteri Arif, yeni yıla annesiyle birlikte dua ederek giriyor. Her yeni yılın yeni bir aleme kapı açtığını anlatan yazıda, acaba annesiyle birlikte nasıl dua etti dersiniz?

TAKVİMİNİZ BİZDEN

Duvarlarınızı hazırlayın çocuklar. Derginin yazar ve çizerlerinden Berfin Karakoyun, okuyuculara bir sürpriz yaparak takvim hazırladı. Derginin orta kısmında yer alan takvimi alın ve duvarınıza yapıştırın. Gün, hafta ve aylık programlarınızı yapın olmaz mı?

ELLERİYLE KUR’AN OKUYANLAR

Görme Engelliler Alfabesi Günü için Kübra Örnek Korkmaz, nefis bir söyleşi hazırladı. Her satırında mesaj barındıran bu ilginç söyleşide, göremeyen kardeşlerimizin elleriyle nasıl Kur’an-ı Kerim okuduğuna tanık olacaksınız.

Bilim Kurgu Günü (17 Ocak) için, Mehtap Yükselten ablamız nefis bir bilim-kurgu öyküsü hazırladı. Bakalım ileriki zamanda insanlar nasıl yaşıyorlar, ihtiyaçları nelermiş?

KATİP KUŞUNDAN SEKRETER KUŞUNA

Dünya Kuş Günü için hazırlanan yazıda İrem Özdemir, milletler arası deyimiyle Sekreter Kuşunun özelliklerini ve bilinmeyen yönlerini yazdı. Bakalım bu kuşun özellikleri gerçekten sekretere benzer yönleri var mı? Yine aynı günü hatırlatmak için Uçan Çocuk kuşlarla özel bir toplantı gerçekleştiriyor.

CAN KARDEŞ BU YIL DA DOLU

Havaların soğumasıyla beraber, mevsimsel hastalıkların yoğun olduğu bir mevsim dönem geçiriyoruz. Sevilen karakterimiz Vız Vız Arı’da hastalanıp yatağa düşüyor. Bir geçmiş olsun dersiniz artık. Çizgi sayfalarımız yine dolu dolu; Sevimli Hayvanlar, Çizgilerle Kıssalar, Bilmece Bulmaca… Dahası; Origami, Resfecan’ın Maceraları, Bahçıvanın Not Defteri, Esma’ül-Hüsna ve Kelime Dağarcığı…

Masal, Mikrofon Sende, Origami, Genç Yazar ve Çizerler, daha ne olsun. 

Dergimizin sayfalarına sizi bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 96
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