Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz kitabına Ankara'da yoğun ilgi

Ankara’da Yeni Asya okuyucularıyla buluşan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, yeni çıkan “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” kitabını tanıttı.

AHMET TERZİ - ANKARA

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, geçtiğimiz hafta sonu Ankara Cebeci’deki Fidan Kültür Merkezi’nde Yeni Asya okuyucularıyla buluştu.

Üç gün süren, geniş katılımın gerçekleştiği ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği müzâkereli sohbetlerle imza programında Yeni Asya gazetesi ve yayınları hakkında bilgi verdi.

2013 sonundan günümüze ağırlaşarak devam eden zorlu süreçte Yeni Asya’da ve diğer yayın mecralarında yayınlanan yorum ve değerlendirmelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan kitapta “Yeni Asya’nın duruşu”nu hâdiseler nezdinde aktaran Güleçyüz, “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” çalışmasını tanıttı. Günümüzde insanlığın ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı problemlere Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatından çâreleri okuyan Güleçyüz, gündemdeki içtimâî meselelere dair tesbitleri paylaştı ve yeni yayınlanan “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” isimli kitabını imzalayıp muhtevası hakkında bilgilendirmede bulundu.

“ADALETİ, DEMOKRASİYİ, HAK VE HÜRRİYETLERİ SAVUNAN DURUŞ”

Kitapta, Yeni Asya’da dizi olarak yayınlanan ve son dokuz yıla yayılan süreçte yapılan tesbit, tahlil, ikaz ve çağrıların derlendiği kitapta Güleçyüz’ün Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’nda yaptığı konuşma ile scope yayınlarındaki yorumları yer alıyor. Ayrıca sürecin başından itibaren BBC Türkçe, Bugün TV, sabah.com.tr, TVEM, Medyascope, KRT, gazeteduvar, Artı TV, ocakmedya.com, Independent Türkçe gibi yayın organlarında yayınlanan değerlendirmeleri kayda geçirilmiş. Bu hususta, mâlum süreç boyunca gazetemizde yayınlanan yazıların doğru duruşun tarihe not düşüldüğünü belirten Güleçyüz, bunun Yeni Asya’nın haklılık ve isabetinin teyid ettiğini açıkladı. Kitaptaki gerçeklerin gelinen noktada çok daha iyi anlaşılan sağduyu eksenli, dengeli ve âdil duruşunu tarihe not düşen bir belgesi, iftira ve tezvirata dayalı karanlık algı operasyonlarının cevabı olduğunu nazara verdi.

“SAHİPLİK ŞUURU VE ŞAHS-I MANEVÎ DAYANIŞMASI İLE…”

Güleçyüz, “Arka plânı hâlâ karanlıkta olan menhus 15 Temmuz kalkışmasının ve beş gün sonra ilân edilip ülkeyi demokratik hukuk devleti prensiplerinden uzaklaştırıldığı ‘tek adam rejimi’ne sürüklenmede kullanılmasına bahane edildiği bugün çok daha net bir şekilde ortaya çıkan 20 Temmuz OHAL süreci sonrasında Yeni Asya’nın her zaman olduğu gibi hukuku, adâleti, demokrasiyi, hak ve hürriyetleri savunan duruşunun ortaya konulması” olduğuna dikkat çekti. Mâlum kriz şartlarında yeni kitap çıkarmanın iyice zorlaştığı ortamda yayın sonrası okurlardan sözkonusu dizinin kitaplaşması taleplerinin güç ve cesaret verdiğini ifade eden Güleçyüz, “Sonuçta okuyucularımızın yoğun ilgisi ve ısrarlı talebiyle kitabı bastık. Daha baskıdan çıkmadan ilk baskı tükendi ve yeni baskısı yapılıyor. İzmir, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul başta olmak üzere kitaba sahip çıkan okurlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Takdire şayân neşriyat hizmetlerinde, kitabın alımı, dağıtımı çalışmalarında Ankara’nın da İstanbul ve İzmir’den geri kalmayacağını gösterdiğini izlenimini aktaran Kâzım Güleçyüz, “bu sahiplik şuuru ve şahs-ı manevî dayanışması ile daha nice hizmet hamlelerini inşallah hep beraber yapacağız” diye konuştu.