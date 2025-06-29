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29 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Neşriyat temsilcilerimiz Barla’da geleceğe ışık tutuyor

29 Haziran 2025, Pazar 01:40
Yeni Asya Vakfı Barla Tesisleri’nde bir araya gelen mağaza temsilcilerimizin yayıncılık hedeflerini dile getirip yeni projelerini seslendirdikleri 9. İhtisas Toplantısı bugün sona eriyor.

İSMAİL TEZER - BARLA
FOTOĞRAFLAR: YASİN AYDIN - YENİ ASYA

Önceki yıla ait neşriyat hizmetlerinin değerlendirildiği, gelecek yılın yayıncılık hedef ve projelerinin görüşüldüğü 9. Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı (27-29 Haziran) açış konuşmalarının ardından yapılan konu sunumlarıyla dün de devam etti. Barla Yeni Asya Vakfı Tesislerinde gerçekleştirilen program bugün sona eriyor. 

RAMAZAN BAYRAM: BARLA TOPLANTILARI YÖNÜMÜZÜ TAYİN EDİYOR

Açış konuşmasını yapan Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram “Barla’ya önem veriyoruz. Zira, Risale-i Nur’daki ifadesiyle Barla, ‘ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir.’ Maddî manevî hizmetlerimizi mayaladığımız bir yer burası. Hizmet ve projelerimizi sahaya indirirken aynı akılla düşünmek, aynı gözle görmek, aynı dille konuşmak çok değerli. İşte bu toplantıyı bunun için önemsiyoruz.” dedi.

ÖNCEKİ KARARLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

“İhtisas Toplantısının Misyonu ve Esasları” başlıklı sunumunda “Bu ihtisas toplantıları bize yön tayin ediyor, ışığımızı buradan alıyoruz.” diyen Bayram’ın ardından, Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın ise bir önceki yıla ait kararların gözden geçirildiği bir sunum gerçekleştirdi. Geçen dönemde alınan kararları realize ettiklerini belirten Aydın, hayata geçirilen projelerin sonuçlarını hep birlikte müşahede ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini, toplantı vesilesiyle çalışmaların saha yansımalarını birlikte değerlendirme imkânını yakaladıklarını dile getirdi.


Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın “Kitap Yayınları ve Satış Hedefleri” başlıklı bir sunum yaptı.

Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın “Kitap Yayınları ve Satış Hedefleri” başlıklı sunumunda ise yeni çıkan eserler, baskısı yenilenen eserler, çocuk yayınları, yabancı dil eserler ve kitap satış hedefleri gibi konular hakkında bilgiler verdi.

TECRÜBELER PAYLAŞILDI, HEDEFLER DİLE GETİRİLDİ

Türkiye Neşriyat Sekreteri Şakir Argın sahadaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. İsmail Tezer, Araştırma Merkezi adına yaptığı sunumda Risale-i Yayıncılığı ve çalışılan dosyalar hakkında etraflıca bilgi verdi. Yasin Aydın da kapsamlı bir sosyal medya sunumu gerçekleştirdi.

Mağaza temsilcilerinin sahadaki tecrübelerini paylaşma, fikir alışverişi yapma imkânını elde ettikleri; kitap neşriyatı, gazete, dergiler, sosyal medya, dijital platformlar, e-satış, takvim, fuarlar, muhteva gibi ana konularda verimli görüşlere sahne olan toplantı, gelecek döneme ait proje ve hedeflerin seslendirilmesiyle bugün sona erecek.

ŞEVK VE MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ OLSUN

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel de yaptığı sunumda yazı tetkik heyetleri ve kitaplaşma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Pekel konuşmasında şunları söyledi: Geleneksel hale gelen 9. Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantılarımızın şevk ve motivasyon kaynağı hükmüne geçmesini ümit ediyoruz.

Hizmetlerimiz elbirliğiyle devam edecektir inşaallah. Bu anlamda tesanüd ve uhuvvet sırlarının tahakkuku ile gündeme yön verdiğimiz günlere geri dönmemiz mümkündür.

Toplantının hizmetimize, Yeni Asya faaliyetlerine, Risale-i Nur hakikatlerinin neşrine vesile olmasını diliyorum.

NUR MENZİLLERİ GEZİLECEK

Katılımcılar ayrıca, Üstadın Barla’da 8 sene kaldığı evi, 1950’den sonra zaman zaman misafir olduğu ahşap konak, imamlık yaptığı Mus Mescidi, Cennet Bahçesi, Barla Kabristanlığı ve Çam Dağı gibi Nur menzillerini de gezerek tenezzüh ve tefekkür etme, Nurlu hatıraları yâd etme fırsatı yakalayacaklar.

 

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