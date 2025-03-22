Ankara’da yapılan Risale-i Nur tanıtımı büyük ilgi gördü

Yeni Asya Ankara Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Risale-i Nur tanıtım çalışmaları, Ankara’da, yoğun ilgi gördü. Kızılay Meydanı ve Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) dev LED ekranlarda yayımlanan tanıtım videoları, başkentlilerin dikkatini çekti.

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

Risale-i Nur Külliyatının tanıtımı amacıyla “Modern çağ insanının aradığı Kur’ân yorumu” vurgusuyla hazırlanan çalışmada, 15 saniyelik video, hafta boyunca Kızılay ve AŞTİ’de yer alan ekranlarda toplam 600 kez gösterilecek.

23x5 metrelik dev ekranlarda yayımlanan tanıtım videosu, günlük 500 bine yakın yaya hareketliliğinin olduğu Kızılay ve yaklaşık 150 bin yolcu sirkülasyonuna sahip AŞTİ’de geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

İNSANLIĞIN TEMEL SORULARI VURGULANIYOR

Risale-i Nur Külliyatının modern çağın insanına tanıtılmasını hedefleyen video, insanlığın çözmesi gereken en temel soruları olan “Ey insan! Necisin, Nereden Geliyorsun, Nereye Gidiyorsun?” ifadeleriyle başlıyor.

New York’taki 3D tanıtım panellerinden esinlenerek tasarlanan ekranlarda yapılan bu yayın, dikkat çekici bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Yeni Asya Ankara Temsilciliği tarafından daha önce sosyal medya üzerinden yapılan ve on binlerce Ankaralıya ulaşan tanıtım çalışmalarının ardından yapılan bu tanıtım hamlesi ile milyonlarca kişiye ulaşılması hedefleniyor.

GENİŞ KAPSAMLI TANITIM

Tanıtım videosu, Ankara’nın merkezî konumunda gösteriliyor.

Bu alan, metro çıkışları, otobüs durakları, iş merkezleri ve alışveriş noktalarıyla çevrili olması sebebiyle Ankara’nın en fazla yaya trafiğine sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Fotoğraflar: EMRE CAN UĞURLU