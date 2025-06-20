Asıl kuraklık vicdanlarımızda

Bu haftanın ikinci videosu Al-Mîzan: Dünya Çevre Sözleşmesi hakkında. Bu konuyu sözleşmenin editörlüğünü yapan Prof. Dr. İbrahim Özdemir ile konuştuk.

Konuk, sözleşmenin hazırlanma süreci ve kapsamıyla ilgili detaylı bilgiler verirken geleceğe dair öngörülerini de bizlerle paylaştı. İklim krizinin vicdanî ve ahlâkî boyutunu tartıştığımız programda politik ekonomi ve iktisat kavramının bu kriz üzerindeki etkilerini de konuştuk. Ortaya çıkan karamsar tabloya karşı bir Müslüman olarak nasıl ümit beslememiz gerektiğini değerlendirerek programımızı sonlandırdık. Bu videoya bugün saat 18.00'de kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. *** Arşivden: İsrail, Yahudilik ve Siyonizmi konuştuğumuz "Şu Yahudî Meselesi" serisinin ikinci videosu yayında.

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