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24 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Yeni Asya TV faaliyetleri ve yayın akışı

24 Mayıs 2025, Cumartesi 02:54
Bildiğiniz üzere Yeni Asya TV YouTube kanalı 5 Ocak 2025 itibarıyla yayın hayatına başladı. Kısaca içeriklerden bahsetmek gerekirse şu an düzenli olarak haftada 3 gün video yayınlamaktayız.

Yeni Asya TV YouTube kanalına abone olmak için tıklayınız

Salı ve cuma günleri moderatörlüğünü Caner Kutlu’nun üstlendiği “XYZ - Din, Bilim, Sanat” serisi devam ediyor. Bu seride, alanında uzman akademisyen ve araştırmacı-yazarlarla toplumda ‘üç bilinmez’ gibi kabul edilen din, bilim ve sanatı Risale-i Nur perspektifinden keşfe çıkıyoruz. Her biri önemli bir dosya çalışması niteliğinde olan ve geniş bir konu yelpazesine sahip bu seriye kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte Cumartesi günleri Prof. Dr. Ahmet Battal ile İbrahim Aktaşçı’nın soru-cevap şeklinde gündeme dair kavramlar üzerinden değerlendirmelerde bulundukları “Akıl Misafiri” serisi de kanalımızda mevcut.

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Arşiv video niteliği taşıyan “Ramazan Özel” programları, canlı yayınlar ve özel gün/gecelere mahsus videolar da istifadeye açık şekilde izleyicileriyle buluşmayı bekliyor.

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Biz de Yeni Asya TV’ye ayrılan bu köşede faaliyetlerimizle alakalı son bilgileri sizlerle paylaşmakla beraber o günün yayın programı ve içeriğiyle alakalı kısa bilgilendirmelerde bulunacağız. Sadede gelmeden önce kısaca hatırlatmak isteriz: Kanalımıza abone olarak hizmetlerimizin büyümesine destek olablirsiniz. Videoları izleyip, beğenip, paylaşıp ve fikirlerinizi yorumlarda belirterek etkileşimi arttırıp videoların YouTube’da görünür hale gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Destek veren ve verecek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

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Günün videosu: “Cumhuriyet bize ne kazandırdı?”

Bu videoda Ahmet Battal, yakın zamanda yeniden gündem olan “Cumhuriyetin ne hayrını gördük?” sorusu üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor. Bu bağlamda Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki uygulamaların Cumhuriyetle örtüşmediğini dolayısıyla zarara sebebiyet verdiğini ifade ederken ortak değerler üzerinden bu konuyu ele alıyor. Son olarak imtiyaz ve demokrasi kavramlarını değerlendirdiği video zayıf Cumhuriyet’in güçlendirilmesi başlığıyla son buluyor. 

*Video bugün saat 12.00’de yayında.

İyi seyirler.

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