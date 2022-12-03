"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Can Kardeş Mevlana’yı anıyor

03 Aralık 2022, Cumartesi 18:14
Can Kardeş 395’inci sayısıyla yine okurların karşısına dopdolu bir muhtevayla çıkıyor.

Nihat Orhan - İstanbul

Yılın son sayısında kapak gündemini Mevlana Haftası’nı ayıran derginin yazarlarından İsmail Tezer, “Döndüm Mevlana Gibi” başlıklı yazısında Mevlana’yı anmaya ve anlamaya çalışıyor. Arif karakteri arkadaşıyla birlikte semazenliğin ve semanın iç alemine birlikte yolculuğa çıkıyor.

Ne Haber köşemizde Kübra Örnek Korkmaz, Mevlana ile ilgili bir siteyi okurlarına tanıtıyor.

İnci Karaman ablanın Risale-i Nur perspektifiyle kaleme aldığı “Mana-i Harfi’nin ne anlama geldiğini ve varlık alemine “hakikat” nazarıyla nasıl baktığını hep birlikte okuyacağız, tabii bu arada aynı konuyu “Kelime Dağarcığı”nda da görebileceğiz.

Can kardeşler seyahate çıkarsa...

Çizgi Hikaye’mizde bu sayı Yavuz’un Duası başlığını taşıyor.

Duanın ne kadar mühim olduğunu bu hikayemizde göreceksiniz.

Diğer yandan, Mikrofon Sende köşemizde Berfin Karakoyun, Almanya’daki Can Kardeş’lere “Seyahate çıksanız yanınıza ne alırdınız?” diye sordu. Cevaplar birbirinden ilginç. Hayvanlar Alemi’nde sürpriz bir isim İrem Özdemir ablamızın misafiri oluyor. Kim mi? Sayfaları çevirin. Çizgi sayfaları yine dolu dolu; Uçan Çocuk, Vız Vız Arı, Sevimli Hayvanlar, Çizgilerle Kıssalar, Bilmece-Bulmaca…

Dahası; Origami, Makas Eller, Bahçıvanın Not Defteri, Genç Yazar ve Çizerler. Hepsi ve daha fazlası Can Kardeş derginizde.

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomiye, hukuka dair görüşlerimiz ortak

    AKP, AB fonlarının peşinde

    FBI: TikTok casusluk için kullanılıyor

    Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya ulaştı

    Arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci Müslüman oldu, “İsa” ismini aldı

    Aile Hekimlerine kadro verilmeli

    İsrail karıştı

    Beslenme krizi yaşıyoruz - Aldı yetkiyi, içemedik sütü, yiyemedik peyniri, eti, ekmeği

    İsviçre'den BM'ye Filistinli Mülteciler için 42,8 milyon dolar yardım kararı

    Geçtiğimiz ay en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Düzce - Gümüşova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Rus halkı barış istiyor

    7 bin 785 liranın altını kabul etmeyiz

    Popülistler demokrasiye zarar verir

    Akşener: Altılı Masa dağılmaz

    Yeni anayasa ortak mutabakatla yapılacak

    Kayyım rektöre “intihal” suçlaması

    Masumiyet karinesi hukukun vazgeçilmez ilkesidir

    Muayene için 3 ay sonra sıra

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın genç talebeleri
    Ahmet BATTAL

    HDP seçmeni ve bağımsızlaşma
    Faruk ÇAKIR

    Zamları kim yaptı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Beynimiz...
    Cevher İLHAN

    “Türkiye rüşvetle mücadele etmiyor” uyarısı
    Ali HAKKOYMAZ

    Lahmacun
    Ali FERŞADOĞLU

    “Lâ mevcude illah Hu” diyenler ne demek istemiş?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un hedefi, rıza-yı İlahîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.