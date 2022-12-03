Can Kardeş Mevlana’yı anıyor

Can Kardeş 395’inci sayısıyla yine okurların karşısına dopdolu bir muhtevayla çıkıyor.

Nihat Orhan - İstanbul

Yılın son sayısında kapak gündemini Mevlana Haftası’nı ayıran derginin yazarlarından İsmail Tezer, “Döndüm Mevlana Gibi” başlıklı yazısında Mevlana’yı anmaya ve anlamaya çalışıyor. Arif karakteri arkadaşıyla birlikte semazenliğin ve semanın iç alemine birlikte yolculuğa çıkıyor.

Ne Haber köşemizde Kübra Örnek Korkmaz, Mevlana ile ilgili bir siteyi okurlarına tanıtıyor.

İnci Karaman ablanın Risale-i Nur perspektifiyle kaleme aldığı “Mana-i Harfi’nin ne anlama geldiğini ve varlık alemine “hakikat” nazarıyla nasıl baktığını hep birlikte okuyacağız, tabii bu arada aynı konuyu “Kelime Dağarcığı”nda da görebileceğiz.

Can kardeşler seyahate çıkarsa...

Çizgi Hikaye’mizde bu sayı Yavuz’un Duası başlığını taşıyor.

Duanın ne kadar mühim olduğunu bu hikayemizde göreceksiniz.

Diğer yandan, Mikrofon Sende köşemizde Berfin Karakoyun, Almanya’daki Can Kardeş’lere “Seyahate çıksanız yanınıza ne alırdınız?” diye sordu. Cevaplar birbirinden ilginç. Hayvanlar Alemi’nde sürpriz bir isim İrem Özdemir ablamızın misafiri oluyor. Kim mi? Sayfaları çevirin. Çizgi sayfaları yine dolu dolu; Uçan Çocuk, Vız Vız Arı, Sevimli Hayvanlar, Çizgilerle Kıssalar, Bilmece-Bulmaca…

Dahası; Origami, Makas Eller, Bahçıvanın Not Defteri, Genç Yazar ve Çizerler. Hepsi ve daha fazlası Can Kardeş derginizde.