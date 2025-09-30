Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi | PANEL

Uzmanlar Konya'da Filistin'i konuştu - Atik: Siyonizme karşı ortak reçeteler üretelim

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: Üstad’ın Kur’ân’dan aldığı düsturları kamuoyuna duyurmak vazifemizdir. Risale-i Nur’dan beslenen bütün grupların siyonizme karşı ortak reçeteler üretmesini arzu ediyoruz.

İSTANBUL/YENİ ASYA - MEHTAP Y. YÜKSELTEN

FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

Konya, çok önemli bir konuya ev sahipliği yaptı

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından tertip edilen “Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi” başlıklı panel dün Konya'da yapıldı.

Panelde, önceki gün gerçekleştirilen masa çalışmalarının deklarasyonları da okundu.

Açış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Prof. Dr. Sedat Koçak yaptığı panelde, Prof. Dr. Ziya Polat, Prof. Dr. Âdem Ölmez, Prof. Dr. İlyas Üzüm, Dr. Ömer Ergün, Dr. Hasan Basri Bülbül, Dr. Saul Takahashi, Müfid Yüksel ve Mustafa Özcan konuşmacı olarak yer aldı.

Hıristiyanlar da rahatsız

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, açış konuşmasında, siyonist hareketin yüz yıldır hem Hıristiyan dünyasını kendisine hizmet ettirdiğini, hem de İslâm âlemini hareketsiz hâle getirdiğini belirterek “Bugün Avrupa’daki mitinglerin ve yürüyüşlerin temelinde aslında Hıristiyan dünyasının vicdanı var. Onlar da bu gidişattan rahatsız” dedi.

Nurcular birleşmeli

“Son müceddid Bediüzzaman Hazretleri ve bizler, ondan beslenen Nurcular olarak, bir masanın etrafında birleşmek mecburiyetindeyiz” diyen Atik, şunları kaydetti:

“Önce bu örneği İslâm dünyasına sunacağız. İslâm dünyası da siyonizmin karşısında elinde bir reçeteyle duracak. Biz Yeni Asya olarak buna öncülük yapmak istiyoruz. Risale-i Nur’la ilişkisi olan tüm grupların bu fikir etrafında birleşmesini arzu ediyoruz.”

Siyonizme karşı birlik zamanı

Atik, Üstad Said Nursî’nin Kur’ân’dan aldığı düstur ve reçeteleri kamuoyuna duyurmanın bir vazife olduğunu hatırlatarak, “Kıyamet kopmadan önce, Peygamberimizin haber verdiği şekilde Müslümanlarla Yahudilerin karşı karşıya geleceği ve Müslümanların galip olacağı sona doğru yaklaşıyoruz. O sonun marşını Mehdî ve cemaati okuyacak” ifadelerini kullandı. Risale-i Nur’dan beslenen tüm grupların siyonizme karşı ortak reçeteler üretmesi gerektiğini vurgulayan Atik, topluluğu yönetim kurulu adına selamlayarak konuşmasını tamamladı.