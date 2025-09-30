"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi | PANEL

30 Eylül 2025, Salı 00:10
Uzmanlar Konya'da Filistin'i konuştu - Atik: Siyonizme karşı ortak reçeteler üretelim

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: Üstad’ın Kur’ân’dan aldığı düsturları kamuoyuna duyurmak vazifemizdir. Risale-i Nur’dan beslenen bütün grupların siyonizme karşı ortak reçeteler üretmesini arzu ediyoruz.

İSTANBUL/YENİ ASYA - MEHTAP Y. YÜKSELTEN
FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

Konya, çok önemli bir konuya ev sahipliği yaptı

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından tertip edilen “Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi” başlıklı panel dün Konya'da yapıldı.

Panelde, önceki gün gerçekleştirilen masa çalışmalarının deklarasyonları da okundu.

Açış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Prof. Dr. Sedat Koçak yaptığı panelde, Prof. Dr. Ziya Polat, Prof. Dr. Âdem Ölmez, Prof. Dr. İlyas Üzüm, Dr. Ömer Ergün, Dr. Hasan Basri Bülbül, Dr. Saul Takahashi,  Müfid Yüksel ve Mustafa Özcan konuşmacı olarak yer aldı.

Hıristiyanlar da rahatsız

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, açış konuşmasında, siyonist hareketin yüz yıldır hem Hıristiyan dünyasını kendisine hizmet ettirdiğini, hem de İslâm âlemini hareketsiz hâle getirdiğini belirterek “Bugün Avrupa’daki mitinglerin ve yürüyüşlerin temelinde aslında Hıristiyan dünyasının vicdanı var. Onlar da bu gidişattan rahatsız” dedi. 

Nurcular birleşmeli

“Son müceddid Bediüzzaman Hazretleri ve bizler, ondan beslenen Nurcular olarak, bir masanın etrafında birleşmek mecburiyetindeyiz” diyen Atik, şunları kaydetti:

“Önce bu örneği İslâm dünyasına sunacağız. İslâm dünyası da siyonizmin karşısında elinde bir reçeteyle duracak. Biz Yeni Asya olarak buna öncülük yapmak istiyoruz. Risale-i Nur’la ilişkisi olan tüm grupların bu fikir etrafında birleşmesini arzu ediyoruz.”

Siyonizme karşı birlik zamanı

Atik, Üstad Said Nursî’nin Kur’ân’dan aldığı düstur ve reçeteleri kamuoyuna duyurmanın bir vazife olduğunu hatırlatarak, “Kıyamet kopmadan önce, Peygamberimizin haber verdiği şekilde Müslümanlarla Yahudilerin karşı karşıya geleceği ve Müslümanların galip olacağı sona doğru yaklaşıyoruz. O sonun marşını Mehdî ve cemaati okuyacak” ifadelerini kullandı. Risale-i Nur’dan beslenen tüm grupların siyonizme karşı ortak reçeteler üretmesi gerektiğini vurgulayan Atik, topluluğu yönetim kurulu adına selamlayarak konuşmasını tamamladı.

 

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor

    Kaan yerli ve millî değilmiş

    Trump-Erdoğan Görüşmeleri: Gerçekçi bir okuma

    Gazze’nin İşgali: Almanya neden İsrail’in tarafında?-2

    Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti

    Nicolas Maduro: Tuzağa düşmeyeceğiz

    Özgür Özel: Vahşî özelleştirmelere karşıyız

    Can Holding soruşturmasında 12 şüpheli daha gözaltına alındı

    Lufthansa, 2030'a kadar 4000 kişiyi işten çıkaracak

    Yerlikaya: 509 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

    Ankara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    ABD-Oregon eyaleti, Trump yönetimine dava açtı

    'İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?
    Genel

    Kaan yerli ve millî değilmiş
    Genel

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor
    Genel

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye
    Genel

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz
    Genel

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor
    Genel

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.