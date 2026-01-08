Açlık çocukları suça sürüklüyor

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda yapılan sunumlarda, çocuk suçluluğunun temelinde fakirlik ve açlığın yattığı vurgulandı.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda akademisyenler çocuk suçluluğunun en temel sebebinin yoksulluk olduğunu ifade etti. Komisyonda konuşan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeki Karataş, cezaevindeki çocukların önemli bir bölümünün açlık ve temel ihtiyaçlar sebebiyle suça yöneldiğini söyledi. Karataş “Mesela, 15-16 yaşında hırsızlıktan cezaevinde olan çocuğa ‘Gecenin bir yarısı yani sokakta ne işin vardı?’ diye soruyorum o da ‘Açım, o saatte karnımı doyurmak için büfeye girdim’ diyor. Bazı çocuklar çaldıkları yiyecek ve eşyaları mahalledeki diğer çocuklarla paylaşıyor” dedi.

Sistematik ihmal

Karataş’a göre tablo, çocukların ‘kötü’ ya da ‘suçlu’ olmasından değil, korunamamalarından kaynaklanıyor. Nefes’in haberine göre, parçalanmış aile yapısının, yoksulluğun ve sistematik ihmalin çocuklarda derin bir öfkeye sebep olduğunu belirten Karataş şu ifadeleri kullandı: “İncelemelere göre ailede suç geçmişi bulunmasının ise suça sürüklenme riskini 26 kat artırıyor. Bu çocuklar ailelerine, kendilerini koruyamayan sisteme ve eşitsizliğe öfkeli. Dijital dünyayla refahın farkındalar ama ona erişemiyorlar. Bu da suça yönelimi besliyor.” Suçu bir ‘hayatta kalma ve sorun çözme yolu’ olarak görüyorlar. Ceza artırımları sorunu çözmüyor. Sosyal hizmet, eğitim ve sağlık politikaları güçlendirilmeden çocuk suçluluğu önlenemez.”