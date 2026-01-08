"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 100'e yükseldi

08 Ocak 2026, Perşembe 11:11
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde, ölenlerin sayısının 100'e çıktığını bildirdi.

BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı

Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Cabello, ABD'nin ülkeye yönelik askeri müdahalesi sırasında çok sayıda kişinin öldüğünü, evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında olduğunu ifade etti.

ABD'nin son derece güçlü bombaları nedeniyle çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin öldüğünü söyleyen Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşinin başından, Maduro'nun ise bacağından yaralandığını dile getirdi.

​​​​​​​ABD müdahalesinde ölen Kübalılara da değinen Cabello, "Silahlı Kuvvetler'deki yoldaşlarımız, Venezuela'da bulunan Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli, evlerinde uyurken bir anda saldırıya maruz kalıp öldürülen arkadaşlarımız vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maduro gitti, Venezuela eskisi gibi

    Açlık çocukları suça sürüklüyor

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İç cephe hukukla güçlenir

    Helâl kazancın adil paylaşımı esas olmalı

    Türkiye uyuşturucu rotasında

    Halep’te binlerce aile camilere sığındı - İsrail ordusu yine Suriye’de

    "Trump, (Grönland konusunda) gerektiği kadar ileri gitmeye istekli"

    BUDO'nun 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi

    ABD, Somali'ye yönelik tüm yardımları durdurdu

    Rodriguez, Maduro'yu korumakla görevli tümgenerali görevden aldı

    İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına zorunlu 'fırtına' arası

    Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti

    'Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zübeydi BAE'ye kaçtı'

    'Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı'

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 100'e yükseldi

    Kocaeli'de kamyonla servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek
    Genel

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası
    Genel

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 100'e yükseldi
    Genel

    Rodriguez, Maduro'yu korumakla görevli tümgenerali görevden aldı
    Genel

    Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti
    Genel

    Maduro gitti, Venezuela eskisi gibi
    Genel

    Kocaeli'de kamyonla servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.