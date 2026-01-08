"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

'Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı'

08 Ocak 2026, Perşembe 11:22
ABD'li Senatör Lindsey Graham, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın "ucuz Rus petrolünün satın alınmasına" yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını bildirdi.

Senatör Graham, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

 

Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından (Trump), aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle birlikte üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı." ifadesini kullandı.

Tasarının, Trump'ın "ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına" fırsatı sunacağını kaydeden Graham, tasarının "Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği" bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Zamanlaması çok iyi." dedi.

Graham, "Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında, tasarının Senato'da gelecek hafta oylanmasının beklendiği aktarıldı.

AA

Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maduro gitti, Venezuela eskisi gibi

    Açlık çocukları suça sürüklüyor

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İç cephe hukukla güçlenir

    Helâl kazancın adil paylaşımı esas olmalı

    Türkiye uyuşturucu rotasında

    Halep’te binlerce aile camilere sığındı - İsrail ordusu yine Suriye’de

    "Trump, (Grönland konusunda) gerektiği kadar ileri gitmeye istekli"

    BUDO'nun 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi

    ABD, Somali'ye yönelik tüm yardımları durdurdu

    Rodriguez, Maduro'yu korumakla görevli tümgenerali görevden aldı

    İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına zorunlu 'fırtına' arası

    Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti

    'Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zübeydi BAE'ye kaçtı'

    'Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı'

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 100'e yükseldi

    Kocaeli'de kamyonla servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    BM raportörleri ABD'yi şiddetle kınadı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek
    Genel

    'Trump, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı' iddiası
    Genel

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 100'e yükseldi
    Genel

    Rodriguez, Maduro'yu korumakla görevli tümgenerali görevden aldı
    Genel

    Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti
    Genel

    Maduro gitti, Venezuela eskisi gibi
    Genel

    Kocaeli'de kamyonla servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.