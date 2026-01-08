"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Helâl kazancın adil paylaşımı esas olmalı

08 Ocak 2026, Perşembe 15:18
Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD), İstanbul’da çalışan bir kişinin eline geçmesi gereken en düşük ücretin, 2026 yılı için 44.217 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

İGİAD’dan yapılan açıklamada, İnsanî Geçim Ücreti’nin (İGÜ), sabit ücretle çalışan bir iş görenin bulunduğu şehirde ve mevcut ekonomik şartlar altında, hane düzeyinde karşılamakla yükümlü olduğu zorunlu harcamalar esas alınarak belirlendiğini söyledi. İş görenin daha az emekle daha fazla kazanç arayışının, işverenin ise daha fazla emek karşılığında daha az ücret verme eğiliminin, huzuru değil düzensizliği beslendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Gerçek denge; tarafların birbirinin hakkını gözettiği, kazancı yalnızca miktar üzerinden değil bereket üzerinden değerlendirdiği bir anlayışla mümkün olmaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara - Mehmet Kara

