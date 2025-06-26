"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

500T yolculuğu daha kısa sürecek

26 Haziran 2025, Perşembe 14:34
Hat, Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergahında hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

Toplantıda, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının reorganizasyonu gündeme geldi.

Gündem maddesinde, 500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtildi.

Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde, "Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır. 500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda konuşmaların ardından yapılan oylamada, 500T hattının güzergahının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Hat, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergahında hizmet verecek.

AA

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çalışma hayatının yeni kavramları: ''Bitmeyen mesai'', "sonsuz iş günü"

    500T yolculuğu daha kısa sürecek

    'ABD, çöken siyonist rejimi kurtarmak için savaşa girdi'

    UAEA'dan dünyanın en büyük nükleer tatbikatı yapıldı

    Lazzarini: Gazze'de korkunç bir durumla karşı karşıyayız

    Trump: İsrail'in "hayatta kalması" için savaşıyoruz

    İtalya'daki bir süpermarket zincirinden dünyaya örnek bir adım: İsrail ürünlerini raflarından kaldırdı

    İngiltere'deki "Co-op" kooperatifinden İsrail'den ürün ve hizmet alımını durdurma kararı

    Endişe verici tablo

    Filistin'e desteği nedeniyle kovulmuştu; ABC'ye karşı açtığı davayı kazandı

    Seçilirse New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak

    Amasya’daki yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü

    Kenyalılar yeniden sokaklarda

    Vatandaş borç batağında - 'Saniyede 307 bin lira vergi ödüyoruz'

    'İnsanlık hakikaten ölmüş' - 'Gazze tamamıyla unutuldu'

    Tarihin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz

    Türkiye ekonomisi üretimden koparıldı

    'Yoğun dijital içerik kullanımı, çocukların gelişimini olumsuz etkiler'

    ABD'li Yahudi Senatör Sanders: İsrail'in ablukası yüzünden Gazzeli çocuklar açlıktan ölüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Endişe verici tablo
    Genel

    Seçilirse New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak
    Genel

    'İnsanlık hakikaten ölmüş' - 'Gazze tamamıyla unutuldu'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tarihin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz
    Genel

    Filistin'e desteği nedeniyle kovulmuştu; ABC'ye karşı açtığı davayı kazandı
    Genel

    Kenyalılar yeniden sokaklarda
    Genel

    Amasya’daki yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü
    Genel

    Vatandaş borç batağında - 'Saniyede 307 bin lira vergi ödüyoruz'
    Genel

    ABD'li Yahudi Senatör Sanders: İsrail'in ablukası yüzünden Gazzeli çocuklar açlıktan ölüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.