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26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Dünyadaki uyuşturucu kullanımı son 10 yılda % 28 arttı

26 Haziran 2025, Perşembe 16:00
Birleşmiş Milletler (BM), 2023 yılında dünya genelinde 316 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu kullanımının son 10 yılda yüzde 28 arttığını bildirdi.

Endişe verici tablo

 

BM Genel Kurulu'nun 1987'de uyuşturucusuz bir toplum hedefine ulaşmak, uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla aldığı kararla 26 Haziran, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlendi.

Bu kapsamda 26 Haziran, uluslararası toplumun dikkatini uyuşturucu sorununa çekmek ve uyuşturucu ile küresel düzeyde mücadele etmek amacıyla kutlanıyor.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 2023 verilerinin yer aldığı "2025 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

 

Küresel olarak 2023'te 316 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın yüzde 28 olduğu ifade edildi.

Raporda, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu ve 244 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı kaydedilirken, yaklaşık 61 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 31 milyon kişinin amfetamin türü maddeleri, 25 milyon kişinin kokain ve 21 milyon kişinin ekstazi kullandığı belirtildi.

64 milyon kişi uyuşturucu nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor

Uyuşturucu nedeniyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyenlerin sayısında son on yılda yaklaşık yüzde 13 artışın olduğu vurgulanan raporda, 2023'te 64 milyon kişinin uyuşturucuya bağlı çeşitli sağlık sorunları yaşadığına işaret edildi.

Raporda, uyuşturucu kaynaklı rahatsızlık yaşayan her 18 kadından yalnızca 1'inin tedavi imkanı bulabilirken, erkeklerde bu oranın 7'de 1 olduğu belirtildi.

Uyuşturucu kullanımındaki cinsiyet farkının da sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerle ilgili olduğu vurgulanan raporda, Afrika ve Asya'da erkeklerin kadınlardan neredeyse 10 kat daha fazla esrar kullandığı, Avrupa'da ise bu oranın iki katı olduğu kaydedildi.

Her ne kadar uyuşturucu kullanımı erkeklerde daha yüksek oranlarda görülse de, raporda, kadınların erkeklerden daha hızlı bağımlılık geliştirebildiği ve daha "şiddetli" psikolojik problemler yaşayabildiğinin altı çizildi.

14 milyon kişi uyuşturucu enjekte etti

Uyuşturucunun beraberinde getirdiği ölümcül sağlık sorunlarına da yer verilen raporda, 2023'te 14 milyon kişinin uyuşturucuyu vücutlarına enjekte ederek kullandığına, bu kişilerin 1,7 milyonunun HIV, 1,5 milyonunun HIV ve hepatit C, 6,9 milyonunun ise yalnızca hepatit C virüsü taşıdığına dikkati çekildi.

Enjekte ederek uyuşturucu kullanımının küresel hepatit C salgınının önemli bir etkeni olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, uyuşturucu enjekte eden kişiler arasında HIV edinme riskinin genel nüfusa göre 14 kat daha yüksek olduğu ifade edildi.

Raporda, 2023'te ise uyuşturucu enjekte eden neredeyse 8 kişiden 1'inin hepatit C hastalığı taşıdığı bildirildi.

Uyuşturucu üretimi ve trafiği

Dünyada kokain arzı ve talebinde artış yaşandığına işaret edilen raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 6'lık bir artışla 376 bin 784 hektarlık alanda ekildiği aktarıldı.

Raporda, emniyet güçlerinin ele geçirdiği uyuşturucu miktarına da değinildi. 2023'te 2 bin 275 ton kokain, 1236 ton esrar reçinesi, 5 bin 749 ton esrar tohumu ele geçirildiği belirtilen raporda, ele geçirilen kokain ve esrar reçinesinde artış, esrar tohumunda ise yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşandığı kaydedildi.

AA

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