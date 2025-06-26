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26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Endişe verici tablo

26 Haziran 2025, Perşembe 04:33
Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde ülkemizde endişe verici bir tablo var: Genç yaşta uyuşturucu ölümlerinde ilk 5’teyiz!

Bağımlılık bütün toplumu tehdit ediyor

ETKİLİ VE KAPSAYICI BİR ÇALIŞMA ŞART

Türkiye’de uyuşturucu kullanımına ilişkin veriler, endişe verici düzeyde bir artışa işaret ediyor. Prof. Dr. Kültegin Ögel, “25 yaş altı fertlerde uyuşturucuya bağlı ölümlerde maalesef dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alıyoruz. Bu tablo, bağımlılıkla mücadelede daha etkili ve kapsayıcı bir yaklaşım geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.

YETERLİ SAHA ARAŞTIRMASI YAPILMIYOR

Uyuşturucu kullanımının yaygınlığına dair Türkiye’de yeterli saha araştırması bulunmadığına dikkat çeken Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Tıbbî Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, farklı yöntemlerle elde edilen verilerin, uyuşturucu kullanımının arttığını açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Uzman-lar, buna karşı acil tedbir alınması gerektiğini belirtiyorlar.

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Ölüm sebepleri arasında ilk 20’de

Türkiye’de uyuşturucu kullanımına ilişkin veriler, endişe verici seviyede bir artışa işaret ediyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, bu konudaki çarpıcı değerlendirmeleriyle konunun önemine dikkat çekiyor.

Ögel şu ifadeleri kullandı: “25 yaş altı bireylerde uyuşturucuya bağlı ölümlerde maalesef dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alıyoruz. Bu tablo, bağımlılıkla mücadelede daha etkili ve kapsayıcı bir yaklaşım geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin 2024 raporuna göre, Türkiye’de madde kaynaklı ölüm oranları genç yaş grubunda oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.” 

Uyuşturucu kullanımının yaygınlığına dair Türkiye’de yeterli saha araştırması bulunmadığına dikkat çeken Ögel, farklı yöntemlerle elde edilen verilerin, uyuşturucu kullanımının arttığını açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Ögel konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “Atık su analizleri, Avrupa şehirleriyle kıyaslandığında ülkemizde ciddi düzeyde uyuşturucu kullanımını ortaya koyuyor. Bu da bize daha fazla önleme çalışması ve daha etkin bir tedavi sisteminin gerekliliğini gösteriyor. Uyuşturucu, hayattan kaybedilen sağlıklı yıllar açısından ilk 5 sebep arasında yer alıyor. Ölümler göz önüne alındığında ise ilk 20’de. Bu da bağımlılığın, bireyin ve toplumun geleceğini doğrudan tehdit eden çok yönlü bir sorun olduğunu kanıtlıyor.”

Haber Merkezi

 

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