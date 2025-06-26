Türkiye ekonomisi üretimden koparıldı

Türkiye’nin ekonomik yapısının son yıllarda üretim odaklı olmaktan çıkıp tüketim ve rant merkezli bir modele dönüştürüldüğünü ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Türkiye’nin sanayisizleşme sürecine sürüklendiğini ve ekonominin sıcak para akışına bağımlı hale getirildiğini ifade etti.

İmalat sanayinin GSYH içindeki payının %16’ya kadar düştüğünü, buna karşılık hizmet sektörü payının %55’e yükseldiğini belirten Karabat, bu değişimin tesadüfî olmadığını, bilinçli bir ekonomi politikası tercihinin sonucu olduğunu, yatırım ortamındaki güvensizlik, hukuksuzluk ve baskıcı yönetim anlayışının, sanayicileri Türkiye’den uzaklaştırdığını dile getirdi. Karabat, Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarının enflasyonu kontrol altına almaktan çok, sıcak para girişiyle servet transferini sürdürmeyi amaçladığını öne sürdü. Ankara - Mehmet Kara

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