Tarihin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’nin tarihin en büyük ekonomi krizlerinden birini yaşadığını hükümetin palavralarla halkı kandırdığını bunun tek sorumlusunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Babacan, “Enflasyonu patlattınız. Halktan sabır beklerken İsrafa tam gaz devam ettiniz. Sonra da çıkıp diyorsunuz ki, ‘Ekonomi iyiye gidiyor.’ Hangi ekonomi? Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? 7 yıldır aynı hikâye. Adaletin terazisini eğdiniz, hak hukuk tanımıyorsunuz; sonra da ekonomiyi düzelteceğiz diyorsunuz. Şunu bilin, bu kafayla mümkün değil. Ama şunu da unutmayın. Mazlumun duası, zalimin tahtını sarsar” diye konuştu. İstanbul - Seyhan Şentürk

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