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26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

ABD'li Yahudi Senatör Sanders: İsrail'in ablukası yüzünden Gazzeli çocuklar açlıktan ölüyor

26 Haziran 2025, Perşembe 01:13
ABD'li Yahudi Senatör Bernie Sanders, Senato'daki Demokrat üyeleri, Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken ve masum insanlar vurulurken, politik çıkarları uğruna sessiz kalmakla eleştirdi.

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Sanders, ABD'li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk oldu.

İsrail hükümetinin Gazze'de, 52 bin kişiyi öldürmeye ve 100 binden fazla kişiyi yaralamaya hakkı olmadığını vurgulayan Sanders, "İsrail'in ablukası yüzünden çocuklar açlıktan ölüyor." dedi.

Sanders, Demokrat senatörlerin kendi siyasi kaygıları nedeniyle bu meseleye sessiz kalmalarını eleştirdi.

İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması gerektiği konusunda Senato'ya iki karar tasarısı sunduğunu belirten Sanders, bunlardan birinin 15, diğerinin ise 16 lehte oy aldığını kaydetti.

Sanders, senatörlerin Gazze'de olanlardan habersiz olmadığını belirterek, "Çocuklar açlıktan ölüyor. Masum insanlar sürekli vuruluyor. Bunları biliyorlar." ifadesini kullandı.

Senatör Sanders, "Demokratlar tarafında (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini eleştirirsen saf dışısın." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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