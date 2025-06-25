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25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Binalarda enerji performansı yönetmeliğinde yeni dönem

25 Haziran 2025, Çarşamba 16:17
Sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay'ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binalarda enerji verimliliğini artırmak ve karbon salımını azaltmak amacıyla hazırladığı "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ni güncelledi.

 

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat işbirliğiyle güncellemeler yapılan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Güncellenen "TS 825 Isı Yalıtım Kuralları" standardı kapsamında, sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay'ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.

Yeni binalarda enerji verimliliği artacak

"TS 825" standardı ile uyumlu hale getirilen yeni enerji performans kriterleri yönetmelik değişikliğiyle birlikte devreye girdi.

Buna göre, yeni yapılacak binalarda enerji tüketimi daha düşük tutulup, çevre dostu çözümler ön planda olacak.

Enerji performansını belirleyen sistemlerin periyodik bakımına ilişkin yeni hükümler de yönetmelikte yer alarak, tasarım, uygulama, kontrol ve bakım süreçlerindeki sorumluluklar netleştirilebilecek ve olası aksaklıkların önüne geçilecek.

Yönetmelikte, binalarda mekanik tesisatların kontrol, bakım ve enerji kimlik belgesi hazırlanması süreçlerinde yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenerek denetim ve raporlama süreçleri daha kapsamlı hale getirildi.

Ayrıca, enerji kimlik belgesi düzenleyen kuruluşlar ve yapı ruhsatı veren idarelerin sorumlulukları da genişletildi.

AA

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