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'İnsanlık hakikaten ölmüş' - 'Gazze tamamıyla unutuldu'

26 Haziran 2025, Perşembe 01:59
Gazze’deki dramı anlatan Emekli Büyükelçi Yalım Eralp, Batı’nın sessizliğine tepki gösterdi: “İnsanlık hakikaten ölmüş.”

Emekli Büyükelçi Yalım Eralp, Gazze’deki insanî krize dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videoda, bir Gazzeli çocuğun “Açız, insanlık öldü mü, bize yardım edin” diyerek gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunduğunu anlatan Eralp, “Hakikaten insanlık ölmüş” sözleriyle tepki gösterdi. Eralp, özellikle Batı dünyasının ve ABD’nin Gazze’de yaşanan dram karşısındaki sessizliğine dikkat çekerek, “Bu konuda Batı’nın, bilhassa Amerika’nın insanlara hiç aldırmadığı ortaya çıktı” dedi.

Gazze tamamıyla unutuldu

Çocukların uzun süredir açlık çektiğini vurgulayan Eralp, ileride yaşanabilecek sıkıntılara da işaret etti: “Şimdi bu çocuklar yaşarsa, büyürse ve intikam için silaha başvururlarsa bunlara terörist mi denecek? Hadi oradan. Ne yapsınlar?” Eralp, Avrupa Birliği’nin insanî yardım için Gazze’ye hava yoluyla gıda ulaştırabileceğini belirterek, “Batılılar acaba müşterek bir uçak veya helikopter gönderip bunlara havadan yiyecek atamaz mı? O helikopteri İsrail düşürür mü yoksa? Düşürürse tabiî daha büyük bir felâket olur” ifadelerini kullandı. Gündemin İran’a odaklandığını söyleyen Eralp, Gazze’nin unutulduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “İran üzerine yoğunlaştı bütün dünya. Yanlış da değil ama Gazze’yi tamamıyla unutmuş vaziyette. İnsanlık hakikaten ölmüş.”

Nurseza Parlakoğlu - Yeni Asya

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İsrail’e yaptırım uygulansın

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’de soykırım yaptığı kabul edilen İsrail’e karşı daha da geç kalınmadan yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Basına açıklama yapan Albanese, “Filistin’deki felâketin kınanması ve İsrail’e karşı eyleme geçilmesi siyaset değil, insanlık meselesidir” dedi. İsrail’in Filistin’de yaptığı “vahşet ve zulmün yeni olmadığını, insanlığın artık net bir şekilde tepkisini göstermek zorunda olduğunu” söyleyen BM Raportörü, “İsrail ile tüm diplomatik, ekonomik ve finansal ilişkilerin sadece bir dayanışma eylemi olarak değil, aynı zamanda bir önlem olarak da uygulanmasının zamanı geldi” diye konuştu. Madrid - aa

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Çocuklar susuzluktan ölebilir

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’de özellikle yakıt girişine yönelik ablukasının son bulmaması halinde çocukların susuzluktan ölebileceği uyarısını yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail’in Filistinlileri öldürmeye ve yaralamaya devam ettiğini kaydederek bunu askerîleştirilmiş gıda dağıtım merkezlerinde de yaptığını ifade etti.

Dujarric, İsrail’in BM’nin de yardım dağıtım girişimlerini engellemeye devam ettiğini, dün 14 girişimin 6’sının doğrudan reddedildiğini belirterek, Gazze’ye yakıt ikmali yapılmaması halinde su dağıtımı gibi kilit öneme sahip hizmetlerin verilemeyeceğinin altını çizdi. New York - aa

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