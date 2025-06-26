Vatandaş borç batağında - 'Saniyede 307 bin lira vergi ödüyoruz'

Vatandaşın borç yükü ve icra dosyalarındaki artış alarm veriyor. Ekonomik kriz giderek derinleşiyor.

Halkın bankalara olan bireysel borcu 5 trilyon liraya yaklaşırken, icra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu geçti. Ekonomik çöküşteyiz. Vatandaşın borç yükü ve icra dosyalarındaki artış alarm veriyor. Ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Bankalara olan bireysel borç 5 trilyon liraya yaklaşırken, icra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu geçti. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “AKP’nin faizi yüksek, adaleti yok; halkı borca, ülkeyi çöküşe mahkum ettiler. Vatandaş borçla nefes almaya çalışıyor” dedi.

SANİYEDE 307 BİN TL VERGİ ÖDÜYORUZ

Vatandaşlar, maaşlarından kesilen gelir vergisinin yanı sıra çevre, emlak, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) gibi birçok vergi ödüyor. Yılın ilk 5 ayında vergi mükellefleri toplam 4 trilyon 6 milyar lira vergi ödemesi yaptı. Bu da saniyede 307 bin, günde 26 milyar 533 milyon, ayda ise 801 milyar 500 milyon lira vergi anlamına geliyor.

ÜRETİCİ İCRADA

2024 başından bu yana borçlardaki artışın 788 milyar lira olduğunu belirten Kış şunları söyledi: “Halkı borç sarmalına mahkum ettiler. İcra takibindeki bireysel kredi ve kredi kartı borçları 177,3 milyar liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana batık krediler yüzde 58,7 oranında arttı. 2025’in ilk 6 ayında icra dairelerine 4 milyon 711 bin yeni dosya geldi. İhtiyaç kredilerinin faizi yüzde 70,89’a, ticarî kredi faizleri ise yüzde 63,95’e çıktı. Vatandaş faize çalışıyor, üretici icrada, ülke borç kıskacında, Saray ise saltanata devam ediyor.”

Haber Merkezi