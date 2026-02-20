"Acilen yeniden yapılmalı" raporu hazırlanmış ama...

İzmir'de yağış sonrası çöken istinat duvarına ilişkin 4 ay önce hazırlanan bilirkişi raporunda, "acilen yeniden yapılmalı" görüşüne yer verildiği ortaya çıktı.

İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü - "Göktaşı düştü sandım"

Menemen ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde çöken istinat duvarıyla ilgili, olayda zarar gören binada yaşayanların 19 Temmuz 2022'de dayanıksız olduğu gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesinde İzmir 10. Tüketici Mahkemesi dava konusu taşınmazda yer alan konutlarda ve ortak alanlarda eksik ve ayıplı imalatın belirlenmesi için bilirkişi raporu istedi.

İnşaat mühendisi olan bilirkişi, raporunu 16 Ekim 2025'te tamamladı.

Raporda, duvarın tekniğine uygun yapılmadığı, binaya doğru eğim yaptığı ve çeşitli noktalarında çatlaklar ile ayrışmalar oluştuğu belirtildi.

İstinat duvarının uzunluğunun 15,98 metre, yüksekliğinin 8,40 metre olduğuna işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"İstinat duvarının mevcut haliyle risk teşkil ettiği, yıkılmaya maruz kalabileceği, istinat duvarı ile bina arasında binaya girişi sağlayan ve mevcut olan merdiven ve sahanlığının yer yer çatlamış ve ayrılmış olduğu, korkuluk demirlerinin duvar bağlantısının yerinden söküldüğü tespit edilmiştir. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Bu nedenle acilen istinat duvarının ve apartman girişi merdiven ve sahanlığının sökülerek, yeniden tekniğine ve projesine uygun yapılarak ikmal edilmelidir."

Bilirkişi raporunda ayrıca çatıdaki yağmur suyu tahliye sisteminin yetersiz ve ters eğimli olması nedeniyle üst kat dairelerde su sızıntıları ve hasar oluştuğu, bodrum kattaki sığınakta projede yer alan bazı imalatların yapılmadığı, kanalizasyon hattının teknik eksiklikler nedeniyle tıkandığı ve bina çevresinde peyzaj düzenlemelerinin eksik olduğu kaydedildi.

Dış cephe pencere montajlarının da usulüne uygun yapılmadığı, bu nedenle daire içlerinde boya kabarmaları meydana geldiği ifade edildi.

Raporda tespiti yapılan eksikliklerin yeniden yapılması için miktarın KDV hariç 522 bin lira olduğu kaydedildi.

"Bütün zararın karşılanmasını istiyoruz"

Duvarın zarar verdiği bir binada yaşayan daire sahiplerinden Gözde Aktaş, davanın 4 yıldır devam ettiğini belirtti.

Çok yıprandıklarını anlatan Aktaş, "Tek temennimiz en kısa sürede yaşadığımız evlerimize geçmek." dedi.

Aktaş, uzun yıllar duvarın yıkılacağı günü beklediklerini kaydederek, "Bu kadar hızlı olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. Evet, 'bir gün biz bu felaketi yaşayacağız ama ne zaman?' diye düşünüyorduk. Her akşam yattığınızda acaba bugün mü diye düşünmek gerçekten çok kötü bir şey. Böyle bir şey yaşarsak çocuklarımı nasıl tahliye edebilirim? Nitekim de o şekilde çıkmak zorunda kaldık. Bütün zararın karşılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İnşaat sektöründeki insanlara bir ders olmasını diliyorum"

Dava açan 8 bina sakininin avukatı Hüseyin Gülle ise bilirkişi raporunun, istinat duvarının yıkılma tehlikesi olduğunu ve sağlam olmadığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Bina sakinleriyle ilk olarak 2021 yılında görüştüklerini aktaran Gülle, şöyle konuştu:

"Gelecek hafta bu dosyanın karar duruşması var. Davalı olarak onlar da itiraz ettiler. Bizim davamızda belirlenen miktarlar şu an burayı tamamlamaya yetecek nitelikte değil. Eğer yapımı gerçekleşirse zaten davanın bir anlamı kalmıyor. Eğer yapımı gerçekleşmezse de davamızı ıslah (iddia ve savunmayı değiştirmek veya genişletmek) edeceğiz. Bunun herkese, özellikle inşaat sektöründeki insanlara bir ders olmasını diliyorum. Çünkü burada bir can kaybı yaşansa geri gelmezdi. Şu an maddi olarak kayıp var ve bu maddi kayıplar her zaman yerine konulabilir, bizim şansımız buydu."

Olay

Menemen ilçesinde 14 Şubat'ta yağışın etkisiyle 29 Ekim Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir istinat duvarı çökmüş, 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluşmuştu. Giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltılmış, toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürülmüştü. Gözaltına alınan müteahhit B.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.