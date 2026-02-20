"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Zekai Dede’de Ramazan Neşesi

20 Şubat 2026, Cuma 09:45
Semt-i Mukaddes Eyüpsultan'da Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler sınıflarını süsleyerek Ramazan’a merhaba dedi.

İstanbul - Naciye Kaynak Doyran

Türkiye genelinde okullarda Ramazan ayını karşılamak için çeşitli faaliyetler yapılırken İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu'nda da Ramazan hazırlıkları tamamlandı, mübarek ay güzel bir kutlamayla karşılandı. 

"Ramazan benim için en güzel ay"

Okulun 7. sınıf öğrencilerinden Yunus Sümbül, Ramazan ayının kendisi için en güzel ay olduğunu ifade ederken, okullarındaki Ramazan karşılama faaliyetini "Çok güzeldi" şeklinde yorumladı. Sümbül, bu ayda ihtiyaç sahiplerinin neler hissettiğini anladığını söyleyerek oruç ibadetinin önemli gayelerinden birini hatırlattı. Zekai Dede İmam Hatip ortaokulu olarak her sene Ramazan ayını kutlamalarla karşıladıklarını anlatan 7. sınıf öğrencisi Vedat da oruç tutmayı çok sevdiğini, bu yüzden Ramazan ayı geldiği için çok sevinçli olduğunu söyledi. 

Çocuklar heyecanlansınlar istedik

Sınıf süslemelerine yardım etmek için okula gelen 5-B sınıfı velilerinden Vildan Yılmaz da "Şimdi çocuklar Ramazan ayının çok farkında olmayabiliyorlar. Onlara Ramazan'ın farklılığını anlatmak için sınıflarını süsledik. Biraz heyecanlansınlar istedik aslında" sözleriyle bu faaliyetlerin gayesini özetledi. Kendisinin çocukluğunda yaşadığı Ramazanları çocuklarına anlattığını dile getiren Yılmaz, "Çocuklarımın da böyle güzellikleri görüp çocuklarına anlatması beni mutlu eder. O yüzden bu etkinlikler bence çok önemli" dedi. 

Çocuklarımızın farkındalığı oluşsun 

Okulun velilerinden ve aynı zamanda aynı binayı paylaşan Otakçılar Şükrü Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek dersleri öğretmenlerinden olan Esra Aydın da büyük bir heyecanla okulun Ramazan süslemelerini tamamladı. "Ramazan ayı benim için çok kıymetli. Çocuklarımızın bu kıymetli ayımıza dair farkındalıkları oluşsun istediğim için bu süsleme çalışmalarında biraz daha efor sarfettim." şeklinde konuşan Aydın, dindar ailelerin çocuklarının bile günümüzde yılbaşı çam ağacı süslemelerine özendiklerini, bu sebeple bizim kendi kültürümüze ait zamanlarda böyle etkinlikler yapmamızın çok önemli olduğunu vurguladı.

Oruç tutan çocuk zorbalıktan uzaktır

Oruç tutan çocukların akran zorbalığı yapacak karakterden uzak olduğunu söyleyen Aydın, "Bu benim şahsî fikrim. Böyle düşünüyorum. Çünkü İslâmî terbiye almış aileler çocuklarına önce güzel geçinmeyi öğretiyorlar. Oruç da zaten dilini tutmak, elini tutmaktır aynı zamanda. O çocukların en sevdiği yemeği yemekten kendilerini mahrum tutarken arkadaşlarına niye tutmuyorsun diye zorbalık yapacaklarını düşünmüyorum. Ama yapan varsa mutlaka güzel bir dille uyarırım" şeklinde fikirlerini dile getirdi. Aydın ayrıca, açlığın insanın saf halini geliştirdiğini, belki de bu sebeple Ramazan aylarında dersleri daha verimli işlediklerini ifade etti. 

