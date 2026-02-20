"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Kendi “enkaz”ınız değil mi?

Faruk ÇAKIR
20 Şubat 2026, Cuma
Sürekli ifade edildiği üzere Türkiye’yi idare edenler de “Türkiye’nin dertleri”nin farkında, ancak çareyi yanlış yerde arıyorlar.

Elbette dertlerin farkında olmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan doğru teşhisle doğru tedavi uygulamak. Ülkemizde yapılamayan tam da bu.

Açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı bütçe sonuçları çok derin bir ‘faiz yarası’nı ortaya koydu. İlgili haberde şöyle denilmiş: “Bütçe açığı faiz ödemelerindeki rekor artışın etkisiyle yükselirken, faiz dışı dengede pozitif seyir güçlenerek devam etti. Açıklanan verilere göre Ocak ayında faiz ödemeleri, 2025’in aynı ayına göre yüzde 180 artarak 456.4 milyar TL ile aylık bazda rekor kırdı. Ocakta (2026) günde ortalama 14.7 milyar TL, saatte 613.5 milyon TL (...) faiz ödendi. Ocakta ödenen her 100 liralık verginin 38 lirasının faize gittiği dikkat çekti. Ayrıca yatırımların yüzde 35’e yakın azaldığı Ocak’ta faiz ödemelerindeki artış dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl faiz ödemelerinin 2.7 trilyon lira olmasını bekliyor.” (m.sabah.com.tr, 17 Şubat 2026)

İhtimal dahilindedir ki bazı ‘tarafgirler’ bu tablo ile bile övünüp, “Bakın işte. Ne kadar güçlü bir ekonomiye sahibiz ki günde 14 milyar dolar faiz ödemişiz” diyebilir. Fakat aklı başında hiç kimse böyle bir tablo ile övünemez. Nitekim Ocak 2026’da 456 milyar TL faiz ödenmesi ciddi eleştiriler aldı ve bu eleştiriler üzerine de bakanlık resmî bir açıklama yaptı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle denilmiş: “Son dönemde kamuoyunda Ocak 2026 dönemine ilişkin faiz ödemelerine dair yapılan değerlendirmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ocak ayında gerçekleşen yüksek faiz ödemesi, borçlanma maliyetlerinde anî bir artıştan veya program dönemindeki faiz artışlarından kaynaklanmamaktadır. Ocak ayında yapılan faiz ödemesinin %53’ü 10 yıl önce ilk ihracı yapılan TÜFE’ye endeksli Devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) vadesinde ödenen enflasyon farkından oluşmaktadır. (...) Dolayısıyla Ocak ayındaki artış, mevcut dönemde faiz oranlarında anî bir yükselişe değil, geçmiş enflasyon dinamiklerinin vade yapısı üzerinden bütçeye yansımasına işaret etmektedir. Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ortamı nedeniyle, TÜFE’ye endeksli borçlanma araçlarına ilişkin faiz ödemelerinde geçici bir artış gözlenmiştir. Ancak bu artış, yapısal bir faiz yükü değişiminden değil; geçmiş dönemde biriken enflasyonun teknik ve muhasebesel yansımasından kaynaklanmaktadır.” (www.hmb.gov.tr, 17 Şubat 2026)

Peki, Ocak 2026’da ödenen yüksek faizin kabahati 10 yıl önceki “devlet iç borçlanma senetleri”nden kaynaklandıysa o borçlanmayı yapan da şimdiki idare ve irade değil miydi? Eğer ortada bir “enkaz” varsa bu aynı irade ve idarenin “enkaz”ı değil mi?

Lütfen ‘enkaz’ınıza sahip çıkınız…

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin etiketiyle pazarlanan İsrail hurmalarına dikkat: Barkodları inceleyerek alın!

    'Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz'

    Nijerya-Kebbi'deki terör saldırılarında 30 kişi öldü

    Polonya vatandaşlarına çağrı: İran’ı derhal terk edin

    Trump'tan İran'a: 'Anlaşamazsak kötü şeyler olur'

    'Batı Şeria'nın fiili olarak ilhakına şahit oluyoruz'

    ABD'de 13 eyalet Trump yönetiminden davacı

    Trump henüz nihai İran kararını vermedi

    İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden açıldı

    Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı ağırlıyor

    "Casperlar" suç örgütü soruşturması sürüyor: 9'u polis 17 kişi hakkında gözaltı kararı

    80 ülke İşgal Planını kınadı

    İftar sofraları küçüldü

    Devasa faiz yükü yanlış ekonomik politikalar sonucu

    Bakanlıktan faiz açıklaması: Geçmişten kalan ödemeler

    İran-ABD görüştü

    Samsun-İlkadım'daki kazada yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı

    Nijerya'da maden sahasında patlama oldu: 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

    Dünyaya ve ABD'ye ders niteliğinde bir duruş örneği daha: ''İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.