"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Yeni Asya okuyucu ziyaretleri - Genç esnaf: Beni mutlu ettiniz

16 Şubat 2026, Pazartesi
Her ziyaretimiz yeni bir heyecana vesile oluyor. Bazıları ile ilk kez karşılaşıyoruz, bazıları ile sohbetlerde görüşmüşüz. Fakat dostlarla iş yerlerinde görüşmenin ayrı bir tadı var.

Şanlıurfa/Yeni Asya - Sebahattin Yaşar/Said Yetim

Herşeyden önce ziyaret edilmek insanı mutlu ediyor. Karşılıklı insan ilişkileri gelişiyor. Sorular cevap buluyor. İnsan, insana tesellici oluyor. 

Bu ziyaretimizi sevgili emekli eğitimci Said Yetim hocamla yaptık. Hocam eğitimci olunca, önceliğimiz onun şimdi değişik meslekler yapan öğrencilerini ziyaret şeklinde oldu. Eğitimci olmanın güzel tarafı da budur, eğer iyi bir eğitimcilik yapmışsanız nereye gitseniz saygı görüyorsunuz. Gideceğimiz yeri önceden arıyoruz, müsaitse gidiyoruz.

MANEVÎ MAKSATLI ZİYARET 

Ziyaret ettiğimiz Emrullah Doğan kardeşimiz dondurmacı. Kendisi genç, güler yüzlü, nazik bir esnaf. Böyle olunca da müşteriler tarafından seviliyor. Ziyaretimizin amacını söyleyince çok mutlu oldu. “İlk kez böyle bir amaçla ziyaretimize gelen oldu. Genelde insanlar iş icabı geliyor, alacağını alıyor ve gidiyor, bize bir şey kalmıyor. Ama siz farklı, manevî amaçla geldiniz, çok memnun oldum” dedi. 

Emrullah’ın kurduğu bir cümle çok ilginçti, “Hayat sadece bir iş meşguliyetine hasredilmemeli. Bu hayat insana sadece bunun için verilmiş olamaz. Siz, bize bunu hatırlattınız. Lütfen yine bekleriz, her zaman gelin.” dedi.

DERGİ HEDİYE ETTİK, KİTAP İMZALADIK

Emrullah’a, Genç Yorum dergisi bıraktık. “Masanın üzerinde bu dergi hep duracak, her ay çıktıkça bize getirin.” dedi. 

Ayrıca Emrullah’a Kendinizle Yürüyüşe Çıkın kitabını imzaladık. “İyi bir kitap okuyucusu değilim ama bu kitabı özellikle okuyacağım.” diyerek söz verdi.

Bir ziyaretimiz de böyle yine renkli konuşmalarla geçti. Özellikle genç esnaflar bu tür özel ziyaretlere daha bir ilgi gösteriyor. 

Emrullah’tan sonra bir kaç esnaf dostu daha ziyaret ettik. Gazetemizi ve dergilerimiz tanıttık. Ziyaret ettiğimiz dostları sohbetlerimize davet ettik.

Vazife bizden, netice Allah’tan...

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Galatasaray, son 16 için Juventus karşısında

    NATO: Savaş bittikten sonra Rusya daha tehlikeli hale gelecek

    "İslam dünyası, toparlanıp bir olduğunda Gazze'nin yarası şifa bulacaktır"

    Güney Afrika'da ''şap salgını'' alarmı: "Ulusal afet hali" ilan edildi

    Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar vadetti

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek

    Savunma hakkına dokunulmamalı

    Zamlar Ramazan dinlemedi

    Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok

    Yeni Asya okuyucu ziyaretleri - Genç esnaf: Beni mutlu ettiniz

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria kararını en güçlü biçimde kınadı

    Bu kadar zengin bir ülkede sefalet niye?

    Akın Gürlek’in atanması usulen yanlış

    Japonya, Çin'e nota ile karşılık verdi

    Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın

    Yurt geneline toz taşınımı uyarısı

    Ateşkes lafta kalmaya devam ediyor: Son 24 saatte 10 Gazzeli daha İsrail tarafından şehit edildi!

    Haseke'de ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü, Suriye ordusu tarafından teslim alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu kadar zengin bir ülkede sefalet niye?
    Genel

    Akın Gürlek’in atanması usulen yanlış
    Genel

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'
    Genel

    Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok
    Genel

    Savunma hakkına dokunulmamalı
    Genel

    Zamlar Ramazan dinlemedi
    Genel

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek
    Genel

    Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar vadetti
    Genel

    Güney Afrika'da ''şap salgını'' alarmı: "Ulusal afet hali" ilan edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.