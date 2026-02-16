Yeni Asya okuyucu ziyaretleri - Genç esnaf: Beni mutlu ettiniz

Her ziyaretimiz yeni bir heyecana vesile oluyor. Bazıları ile ilk kez karşılaşıyoruz, bazıları ile sohbetlerde görüşmüşüz. Fakat dostlarla iş yerlerinde görüşmenin ayrı bir tadı var.

Şanlıurfa/Yeni Asya - Sebahattin Yaşar/Said Yetim

Herşeyden önce ziyaret edilmek insanı mutlu ediyor. Karşılıklı insan ilişkileri gelişiyor. Sorular cevap buluyor. İnsan, insana tesellici oluyor.

Bu ziyaretimizi sevgili emekli eğitimci Said Yetim hocamla yaptık. Hocam eğitimci olunca, önceliğimiz onun şimdi değişik meslekler yapan öğrencilerini ziyaret şeklinde oldu. Eğitimci olmanın güzel tarafı da budur, eğer iyi bir eğitimcilik yapmışsanız nereye gitseniz saygı görüyorsunuz. Gideceğimiz yeri önceden arıyoruz, müsaitse gidiyoruz.

MANEVÎ MAKSATLI ZİYARET

Ziyaret ettiğimiz Emrullah Doğan kardeşimiz dondurmacı. Kendisi genç, güler yüzlü, nazik bir esnaf. Böyle olunca da müşteriler tarafından seviliyor. Ziyaretimizin amacını söyleyince çok mutlu oldu. “İlk kez böyle bir amaçla ziyaretimize gelen oldu. Genelde insanlar iş icabı geliyor, alacağını alıyor ve gidiyor, bize bir şey kalmıyor. Ama siz farklı, manevî amaçla geldiniz, çok memnun oldum” dedi.

Emrullah’ın kurduğu bir cümle çok ilginçti, “Hayat sadece bir iş meşguliyetine hasredilmemeli. Bu hayat insana sadece bunun için verilmiş olamaz. Siz, bize bunu hatırlattınız. Lütfen yine bekleriz, her zaman gelin.” dedi.

DERGİ HEDİYE ETTİK, KİTAP İMZALADIK

Emrullah’a, Genç Yorum dergisi bıraktık. “Masanın üzerinde bu dergi hep duracak, her ay çıktıkça bize getirin.” dedi.

Ayrıca Emrullah’a Kendinizle Yürüyüşe Çıkın kitabını imzaladık. “İyi bir kitap okuyucusu değilim ama bu kitabı özellikle okuyacağım.” diyerek söz verdi.

Bir ziyaretimiz de böyle yine renkli konuşmalarla geçti. Özellikle genç esnaflar bu tür özel ziyaretlere daha bir ilgi gösteriyor.

Emrullah’tan sonra bir kaç esnaf dostu daha ziyaret ettik. Gazetemizi ve dergilerimiz tanıttık. Ziyaret ettiğimiz dostları sohbetlerimize davet ettik.

Vazife bizden, netice Allah’tan...